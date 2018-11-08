Вехи истории: Мартовская революция Гитлера, как зеркало Октябрьского переворота 1917

Пять лет назад Зубов вел рубрику «Настоящее прошлое» в «Новой Газете». В этой рубрике к восьмидесятилетию события появился материл о Мартовской революции Гитлера. Он натолкнула Зубова на воспоминания…

Много лет назад, когда я занимался проблемой немецкого фактора в Русской Революции и с удивлением и ужасом открывал все новые подробности участия Германского правительства, Генерального штаба и самого Кайзера и в финансировании большевиков, и в военном присутствии в большевицкой России, и в убийстве офицеров флота и армии, а потом и самой Царской семьи, я поделился этими моими открытиями с одним немецким коллегой, кстати, социал-демократом, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Любезное, немного высокомерное выражение на его лице вдруг исчезло,на мгновение под аккуратно постриженными усами скривилась циничная усмешка, а потом, пожав плечами он бросил мне – A la guerre comme a la guerre. Перейти к текущим делам я в ту встречу так и не смог и поспешил, откланявшись, удалиться.

A LA GUERRE COMME A LA GUERREМного лет назад, когда я занимался проблемой немецкого фактора в Русской Революции и с… Опубліковано Andrey Zubov Четвер, 8 листопад 2018 р.

И вот через год после Русской, мы отмечаем столетие Великой Ноябрьской Социалистической Революции в Германии. Сто лет назад начались в Компьене переговоры о капитуляции Германии, уже неделю как в Киле бушевало восстание немецких военных моряков, а на следующий день, 9 ноября, рухнула Германская Империя и Кайзер бежал в Нидерланды. Унизительнейшее Компьенское перемирие было подписано 11 ноября уже республиканским социал-демократическим правительством Фридриха Эберта.

Все, что Германия готовила и осуществила в России в 1917, через год произошло в самой Германии. И уже русские большевики активно вооружали немецких левых «Спартаковцев», посылали эмиссаров чекистов в Баварскую народную республику организовывать красный террор, помогали создавать Советы рабочих и солдатских депутатов…

Тогда в Германии революция захлебнулась, но, как оказалось, только на полтора десятилетия. Новая «Великая Революция», теперь Мартовская 1933 года перевернула и саму Германию и весь мир и обошлась человечеству то ли в 60, то ли в 70 миллионов жизней. Воистину, всемирно историческое значение.

Историкам не следует слишком увлекаться морализаторством, но параллелизм замысленного Германией для России и свершившегося вскоре в самой Германии потрясает. Он многому учит. Поднявший меч действительно погибает от меча, а посеявший ветер – пожинает бурю.

Ни одна слеза не остается не отмщенной, и ни одно лживое слово и гнилое дело не наказанным. Только мы не всегда умеем в урагане истории замечать эти отмщения и эти наказания. Но те, кого они вразумляют, как правило замечают, хотя бы на краю могилы.

На войне нельзя себя вести как на войне, а, напротив, с предельным милосердием и с безукоризненной рыцарской честностью и благородством. И только тогда победа станет прочной и окончательной и объединит в дружбе победителей и побежденных, как в Европе второй половины ХХ века, а не перемирием на два смутных десятилетия.

Андрей Зубов, Facebook