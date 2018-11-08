Вехи истории: Ленинские игры в «ЛДНР». 68 дней советской власти в Галиции в 1920 году

В 1920 году в Западной Украине существовала Галицкая социалистическая советская республика – своеобразный аналог «ЛДНР» – со столицей в Тернополе. Этот искусственный анклав большевистской России прожил всего 68 дней, с 15 июля по 21 сентября.

В современных университетских учебниках о Галицкой социалистической советской республике нет ни строчки. Тем не менее ее недолгое существование заслуживает пристального внимания. Хотя бы потому, что исторические сценарии имеют свойство повторяться, и горький опыт создания «народных республик» в Украине, который мы увидели почти 100 лет спустя, в 2014-м, – тому подтверждение, пишет на страницах «Фокус» Ростислав Камеристов для проекта Архивариус.

«Получая Восточную Галицию, мы имели бы базу против всех современных государств. При таких условиях становились бы соседями Прикарпатской Руси, которая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридором в Венгрию, где хватит небольшого толчка, чтобы загорелась революция. За это стоит повоевать!» – кричал с трибуны IX конференции РКП(б) Владимир Ленин. Российский вождь пролетариата, увлеченный маниакальной идеей посеять зерна революции по всему миру, о захвате Галиции мечтал не случайно.

Ее удобное расположение по соседству с Польшей, Венгрией, Румынией, откуда до Чехословакии, Австрии и Германии рукой подать, словно обязывало Ленина брать в руки здешнюю власть. Для этого лишь нужно было провернуть ту же авантюру, что при захвате Великой Украины. Оставалось найти организаторов и реализаторов плана. Они нашлись!

В начале февраля 1919 года в Станиславове (теперь Ивано-Франковск) создали полулегальную Коммунистическую партию Восточной Галиции и Буковины (КПВГБ), а также Галицкий организационный комитет – Галоргком, главной целью которого стало противостояние Западноукраинской Народной Республике. Женский отдел КПВГБ возглавила Нина Кухарчук, украинка с Холмщины, будущая жена Никиты Хрущева.

Весной того же года Ленин дал указание Красной армии пробиваться через Прикарпатье в помощь братской Венгерской советской республике. В Галицию заслали агентов. Первого из них, Михаила Левицкого (пленного австро-венгерской армии), завербовали в Туркменистане. Ему поручили искать в Галиции местных коммунистов.

А уже 28 октября 1919 года в Москве создали Организационное бюро Коммунистической партии Восточной Галиции и Буковины. Возглавил партийный спектакль Василий Порайко – бывший студент Львовского университета. ЦК КП(б) Украины на это дело выделил 100 тыс. руб. Контролировалась структура из Украины и России верными соратниками Ленина. УССР специально для КПВГБ напечатала банкноты номиналом 50 карбованцев с «буржуазным» трезубом. В народе их назвали «лебидь-юрчики» – по фамилии директора госбанка (Лебедь-Юрчика), чья подпись воспроизведена на банкнотах.

Приблизительно в то же время Украинская галицкая армия ЗУНР оказалась в «треугольнике смерти» между советской, белогвардейской и польской армиями. Из-за эпидемии тифа и под угрозой уничтожения украинское войско вынужденно перешло на сторону большевиков. Только на февраль раненых военных УГА в госпиталях было свыше 38 тыс. человек.

Близкий соратник Ленина, а позже диктатор ГССР Владимир Затонский писал, что переход армии произошел «без внутреннего переворота». Но большевики не верили в резкую смену идеологического вектора галичан. Были случаи, что в списках перешедших на сторону большевиков находили имена полевых священников, что вызывало особенную ярость у большевиков-атеистов.

Точкой отсчета стало 13 января 1920 года, когда галичане создали Временный комитет Украинской Коммунистической партии Прикарпатья во главе с Евгением Коханенко. Однако ни Москва, ни Киев решение не поддержали, предложив участникам новой политсилы влиться в ряды уже созданного Галоргбюро. Формально УКП Прикарпатья объединилась с Коммунистической партией Галиции и Буковины 8 февраля 1920-го, которая чуть позже стала Коммунистической партией Восточной Галиции.

26 февраля 1920 года ЦК Российской коммунистической партии создал Галицкое бюро во главе с украинцем Краснокутским, на которого возложили обязанность вербовать галичан в советском плену (многие из них тогда находились в Туркменистане). Галбюро также должно было совершать террористические действия на территории других государств, а в случае войны с Польшей заявить права на галицкие земли, чтобы Красная армия смогла их захватить.

23 апреля с подачи ЦК КП(б) Украины созвана Первая конференция галичан-коммунистов. На ней избрали Галицкий организационный комитет (Галоргком). Его контролировал лично Ленин.

Да здравствует ГССР!

В июле стало очевидно, что галицкие земли вскоре захватит Красная армия. Работали по той же схеме, что и современная Россия на Донбассе. Галоргком с подачи Ленина заявил о желании свергнуть военную хунту Польши, освободив Галицию от карателей-петлюровцев и пилсудчиков. Стали раздаваться призывы в стиле «Ленин, введи войска!»

8 июля в Киеве организовали правительство будущей Галицкой ССР — Галревком, а 15-го провозгласили Декларацию «К рабочим всего мира, к правительствам Социалистических Советских Республик и к правительствам всех капиталистических государств». Речь в ней шла о независимости ГССР на территории Восточной Галиции. Характерно, что российскую армию большевиков называли «русько-українською Червоною армією». Бедное население должно было клюнуть на этот популизм.

Коммунистическая партия Галиции насчитывала 232 человека и 246 кандидатов в члены партии. Но Кремлю не нравилось, что 41 из них имел высшее, а 68 — среднее образование. Непозволительно было, чтобы в стране, которой может управлять каждая кухарка, руководящая партия состояла из «слишком умных»!

Тем не менее Галицкая социалистическая советская республика заявила о своем существовании. В ее состав вошли территории, прилегающие к населенным пунктам Бережаны, Бучач, Сокаль, Радехов, Збараж, Броды, Подгайцы и Рогатин. Первое заседание правительства провели в Жмеринке, а столицей ГССР стал Тернополь. Аппетиты коммунистов разгорелись и на такие города, как Львов, Коломыя, Дрогобыч, Станиславов, Белз, Стрый, Галич и многие другие. В планы Главревкома входило подчинить их себе в ближайший срок.

Весьма любопытно, кем были члены правительства этой псевдореспублики. Трое из пяти — сыновья священников: Владимир Затонский, Михаил Левицкий и Федор Конар. Первый из них — глава правительства, до октябрьского переворота был преподавателем нынешнего КПИ, а в 1917 году присоединился к большевикам. Говорят, ходил вечно немытым, был ужасным демагогом и прислужником Ленина, который питал к нему особую симпатию. В 1937-м Затонского расстреляли.

Владимир Левицкий стал главным идеологом ГССР и возглавил орган безопасности, отвечал за расправы над «буржуями» и «контрреволюционерами». А вот о коренном галичанине Федоре Конаре говорят, что тот был порядочным и честным человеком. В свое время даже побывал на высокой должности Директории УНР на Подолье. Но с приближением ее краха резко «покраснел», сделавшись большевиком. В правительстве ГССР возглавил Народный комиссариат юстиции.

Были и другие. Михаил Баран – народный учитель, идейный анархист, воевавший когда-то в Легионе Украинских Сечевых Стрельцов, а теперь ставший замглавы ГССР. Занимался «перевоспитанием» бойцов Красной Украинской Галицкой армии (КУГА). Иван Немоловский – бывший социалист-революционер и соратник Симона Петлюры. А еще доктор Иван Сияк, отличившийся весной 1919 года тем, что в Станиславове пытался осуществить переворот в ЗУНР. Попал в правительство по личной рекомендации Ленина, руководил воплощением декретов.

Грабили все что могли

Исполнять большевистские эксперименты эти «шесть друзей Ленина» начали 1 августа с декрета «Об установлении социалистической власти». В нем повелевалось национализировать все, что только можно. В результате конфисковывались панские земли и крестьянские урожаи, а на месте церквей предполагалось создать государственные учреждения и предприятия. Второй декрет, «Об отделении церкви от государства и школы», декларировал право на общее образование, запрет пропаганды религии.

Интересен декрет, который уравнял языки нацменьшинств. Тогда все документы печатались на украинском, польском и идише, но в делопроизводстве Затонский использовал только русский язык. Несмотря на то что это никак не стыковалось с тем, что в Галиции русских как нацменьшинства не было, Ленину такая идея понравилась.

3 августа 1920 года был создан Центральный комитет КПГ. Затонский, являясь большим вождем маленького пролетариата в Галиции, полностью гнул линию Москвы, формально подчиняясь Киеву. Существовала острая проблема кадров, поскольку местное население не хотело служить молодой республике.

Затонский отчитывался, что все ему ставят палки в колеса, село не подчиняется новой власти, у местных слишком сильно развито чувство частной собственности, а сельское хозяйство в регионе организовано на европейский манер. Он писал: «Советская власть в Галиции не возникла сама по милости революции. Не было так, как в России, где широкие массы могущественно восстали и сами создали новые формы жизни. Советская власть в Галиции пришла с красным войс­ком».

Впрочем, отдельных симпатиков среди местного населения новая власть все же нашла. «Революционным ферментом являются галичане, прошедшие школу русской революции, а также «американцы», – рапортовал Владимир Затонский дорогому Ильичу. – Почти в каждом селе можно найти такого «американца», который вернулся из американской эмиграции, или индустриального рабочего, или шахтера, который был в Саксонии или в Вене. Некоторые из них приезжают с партийными билетами, ухитряются привозить американскую литературу».

А вот с гуцулами у Затонского и команды отношения не сложились. Правительство регулярно печатало обращения и воззвания к гуцулам Прикарпатья, призывая их встать в стройные партийные ряды. Но те к пролетарским соблазнам оказались глухи.

В ответ Галревком создал Чрезвычайную комиссию для борьбы с контрреволюцией, само название которой наводило на местных ужас. Организовали и пропагандистский центр «Всегалицое издательство», но из-за дефицита бумаги полноценно заработать оно не смогло. Также создали Галицкое советское телеграфное агентство (Галрата), а чтобы не сложилось впечатление, что новая республика малокультурна, созвали Совет искусств.

Как же хозяйничали большевики на галицкой земле? Прежде всего занимались денежными спекуляциями. Например, за две подкрепленные золотом украинские гривны давали один «лебидь-юрчик». Два царских рубля также приравнивались к одному советскому «фантику». Настоящий же курс был таким: 6200 советских «лебидь-юрчиков» за один царский рубль, 1000 галицких карбованцев за одну австрийскую крону. Словом, галицкие большевики занимались грабежом.

20 августа провели регистрацию предпринимателей Тернополя по двум классам. В основу классификации ложилась величина доходов и стоимости имущества. Богатейших семей выявили 107. На них наложили контрибуцию в сумме 15 млн карбованцев – по официальному курсу в среднем 140 тыс. «лебидь-юрчиков» на семью. В результате награбили в Галиции больше 12,4 млн карбованцев.

По старой тактике правительство ГССР приказало «сдать 1 149 762 центнеров хлеба, 210 000 центнеров сена и 400 000 центнеров соломы». Все должно было пойти на нужды Красной армии. Из-за этого большевиков здесь ненавидели от малого до старого. За три месяца существования ГССР против них даже вспыхнули несколько протестов, но Красная армия быстро приструнила недовольных.

Неизвестно, сколько бы еще большевики прибрали к рукам и натворили беды на галицкой земле, если бы не обстоятельства. 19 сентября правительство ГССР в спешке бежало за пределы «республики». Всему виной – провал Красной армии в войне с Польшей, известный ныне как «Чудо над Вислой».

Но, отступая, Затонский и его молодая команда грабили все что видели. Вывозили гужевой транспорт, возы, забирали коней и даже свиней. Последней столицей гастрольной ГССР стал Збараж. Очевидцы потом еще долго вспоминали, как большевики кинулись на рынок, грабили и насиловали женщин, и весь этот ужас продолжался до двух часов ночи.

21 сентября большевики полностью покинули территорию Восточной Галиции, а через два дня Затонский ликвидировал Галревком, а с ним и ГССР. 15 октября 1920 года ЦК КПГ также самоликвидировался, но сообразительный Владимир Затонский разработал план оккупации Галичины на будущее: что и как следует делать, чтобы во второй раз избежать поражения. В 1939 году СССР успешно реализовал многие его идеи.

Советские историки избегали упоминания фактов об ГССР более 50 лет. Стыдно было признаться в ленинском провале на галицкой земле. Пустую чашу исторической памяти немного заполнила диаспорная монография Василия Вериги «Галицька Соціялістична Совєтська Республіка (1920 р.)». Она издана в 1986 году. О ГССР небольшим абзацем упоминает и Энциклопедия истории Украины.

Для украинцев же очень важно понимать, что произошло в тот короткий период. Ведь российская традиция навязывания «независимых республик» на чужих территориях жива по сей день. И, как показывает опыт, от оккупированных территорий Москва отказывается, лишь потерпев военное поражение.

Архивариус, «Фокус»