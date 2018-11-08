У России отсутствует стратегия в отношение Украины, – историк Холмогоров

Украинский эксперта, в свою очередь считает, что Россия не рассчитывает победить Запад. Россия рассчитывает просто перетерпеть эту войну и дождаться ее прекращения.

Историк и политолог Егор Холмогоров указал на просчеты российской политики на украинском направлении. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции «Американские выборы: последствия для Украины» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру».

«Главная проблема состоит в том, что у России отсутствует принципиальная идеологическая стратегия в направлении Украины. Наше государство на данный момент не представляет себе определенной картины будущего Украины. В то время как этих картин не так уж и много. Первая — частичная или полная реинтеграция назад в состав Большой России, в которой живут восточные славяне. Второй вариант — попытка поддержания кадавра, изображающего из себя Януковича-2, — фактически антироссийского режима, который занимается продолжением украинизации, отстраиванием отдельной нации, но при этом делает книксены в сторону Кремля. Третье решение — это просто капитуляция перед Западом», — отметил Холмогоров.

По его словам, в последнем случае Москва будет вынуждена согласиться с тем, что все решают Вашингтон и Берлин.

Холмогоров подчеркнул, что вариант «финляндизации» Украины является мифическим и невозможным. Финляндии не было чего делить с Россией. «Финляндизация» Украины была бы возможной, по словам Холмогорова, если бы Украина была бы в рамках Галичины.

«Наше государство не знает, какая у него стратегия на украинском направлении. Оно имитирует стремление к варианту «Янукович-2» и время от времени по внутриполитическим причинам подмигивает внутри России: «Мы на самом деле за русский мир, и у нас есть очень хитрый план, как мы этого добьемся. При этом все действия подчинены логике получить Януковича-2. Но таким способом, как это делается, этого не получится. Этот Янукович должен самозародиться, получается», — указал Холмогоров.

По его словам, России нужно задуматься над стратегией в отношении Украины.

Напомним, что в кулуарах международных площадок, где обсуждается ситуация на Донбассе, представители России делают неофициальные предложения по «размену» ОРДЛО на Крым.

«Украина.ру»