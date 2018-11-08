В США 18 штатов признали Голодомор – геноцидом украинского народа

Еще один штат – Вирджиния – в канун 85-й годовщины Голодомора, признал трагедии украинского народа. В штате Иллинойс 2018 год провозгласил годом памяти жертв Голодомора.

Американский штат Вирджиния признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и стал 18-м штатом, который в канун 85-й годовщины Голодомора присоединился к признанию трагедии украинского народа, сообщает посольство Украины в США в Facebook.

«Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа», – говорится прокламации, изданной губернатором штата Ральфом Нортамом.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый рассказал об атаке российских пранкеров против признания Голодомора геноцидом. Он рассказал об этом на встрече с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает «Европейская Правда».

По его словам, атака началась в последние дни.

«Буквально вчера якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам – запрос на телефонный разговор», – рассказал он.

По словам посла, часть губернаторов дали согласие на переговоры с человеком, который выдавал себя за посла. Часть переговоров состоялась до того, как посольство узнало об этой проблеме. Это позволило посольству узнать про тематику, которая интересовала пранкеров, и о ходе разговора.

«Этот человек говорит, говорит, что есть два основания для разговора. Одно – экономическое сотрудничество и туризм, и вторая тема – по Голодомору. И после вступления и общих фраз об экономике обращается (к губернатору), мол, помните, я вас просил (о признании Голодомора геноцидом на уровне штата)? Так вот, это не актуально, давайте перенесем», – рассказал он.

«Очевидно реальная тема – это Голодомор», – добавил посол.

По его словам, посольство сообщило всем губернаторам об опасности фейковых звонков, после чего атака переключилась на мэров и конгрессменов

По словам посла, инициаторами этих фейковых переговоров являются «хорошо известные российские пранкеры», которые уже совершали ряд провокаций против Украины в США, в том числе – разыграв министра энергетики Рика Перри. Как известно, этот розыгрыш осуществили в 2017 году пранкеры из РФ, известные как Вован и Лексус.

Посольство Украины в США сообщало, что неизвестные направили запросы к губернаторам США о проведении телефонных бесед от имени Валерия Чалого. В посольстве допустили, что материалы подобных ложных бесед могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или с целью нанесения вреда украинско-американским отношениям, сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

«Посольство Украины в США обнаружило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили «запросы» к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины», – говорится в сообщении.

В посольстве допускают, что материалы подобных ложных бесед могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или с целью нанесения вреда украинско-американским отношениям.

В посольстве призывают быть бдительными в отношении информации из второстепенных, непроверенных источников, и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства.

4 октября Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа. 10 октября американский штат Юта официально признал Голодомор геноцидом и объявил 24 ноября Днем памяти жертв этой трагедии.

На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом в 18 штатах. Кроме того, в июне губернатор штата Иллинойс провозгласил 2018 год годом памяти жертв Голодомора.

Посольство Украины в США