Российским военным запрещают рассказывать о себе в социальных сетях

Запрет, который принят в первом чтении Госдумой, касается любой информации позволяющей идентифицировать российского военнослужащего и распространяемой любыми методами, и не только в соцсетях.

Госдума России 8 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военным размещать в интернете и СМИ информацию о себе или сослуживцах, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что военнослужащим запрещается размещать фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию о себе и других военных, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность военных, информацию о служебной деятельности, деятельности воинских частей, организаций или подразделений, месте их нахождения и пр.

Это ограничение касается и военнослужащих – иностранных граждан.

Согласно пояснительной записке, анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

«Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ», – цитирует документ информагентство.

За нарушение указанного запрета военный может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.

Также отмечается, что этот законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.

«Интерфакс»