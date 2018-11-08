Россия предлагает Украине «обменять» Донбасс на Крым

Представители России принимающие участие в работе международных платформ по обсуждению ситуации Донбассу неофициально предлагаю «обменять» Донбасс на Крым.

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что в других международных рабочих группах ему поступают предложения разрешить ситуацию на Донбассе посредством официального отказа Украины от аннексированного Россией Крыма. Он сообщил об этом журналистам, предает «Левый Берег».

«Я принимаю участие в еще двух, кроме ТКГ, международных платформах по Донбассу. И в паузах на кофе-брейк мне говорят, что если Украина официально откажется от Крыма, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезной платформой для решения вопроса на Донбассе. Говорят, что это не окончательное решение, а частное, но разговоры ведут со мной не частные лица», — рассказал Марчук.

Одна из международных групп, кроме ТКГ, в которой Марчук представляет Украину, работает над компромиссным вариантом мандата миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, в октябре прошлого года с идеей выплатить Украине компенсацию за Крым выступил президент Чехии Милош Земан на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Земан заявил, что аннексия Крыма «уже свершившийся факт и вернуть ситуацию в первоначальное состояние уже невозможно». В этих условиях он предложил решить вопрос путем выплаты Украине компенсации от России — либо в финансовой форме, либо нефтью и газом.

Власти Украины отвергли это предложение. В заявлении украинского МИДа подчеркивалось, что страна не будет торговать своей территорией.

«Левый Берег»