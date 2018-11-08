В России разбились вертолете и пассажирский самолет

Возникшая техническая неисправность привела к необходимости экстренной посадке машины, при этом вертолет получил серьезные повреждения. Данных о пострадавших и погибших нет.

В Тверской области Российской Федерации разбился вертолет, который направлялся обследовать газопровод, сообщил источник в экстренных службах российскому «Интерфаксу».

«Вертолет направлялся из Смоленска в Андреаполь (Тверская область) для обследования газопровода. Однако в полете у него возникла техническая неисправность и пилоту пришлось экстренно снижаться», – сказал источник.

Как пишет «ТАСС», на борту находилось четыре человека. Один из них зажат в вертолете. Погибших, по предварительным данным, нет.

Также сообщается, что при посадке вертолет получил повреждения.

В тоже время, обледеневший в воздухе пассажирский самолет Ан-2 жестко приземлился в лесном массиве в Архангельской области, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково – Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась», – сказал источник.

Он сообщил, что самолет обнаружен с воздуха в лесном массиве по маршруту следования.

«На борту 11 пассажиров, включая ребенка, с ними есть связь. По предварительной информации, люди получили травмы, но никто не погиб. Среди пассажиров есть медик, он оказывает помощь пострадавшим», – рассказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Архангельской области «Интерфаксу» сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку в 50 км от Архангельска. В настоящее время к месту ЧП вылетел вертолет МИ-8 санавиации.

«Интерфакс»