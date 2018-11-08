Международная рабочая группа договорилась о поэтапном введение миротворцев ООН н Донбассе

Международная рабочая группа по введения на Донбасс миротворческой миссии ООН достигла компромисса о необходимости поэтапного введения миротворцев.

Компромисс достигнут примерно по трети условий. Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, который также представляет Украину в международной рабочей группе по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, рассказал журналистам о вопросах введения миротворцев на Донбасс и уровне их проработки, предает «Левый Берег».

«Я представляю Украину еще в двух группах по Донбассу. Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды. Последняя встреча состоялась в Братиславе. Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов», – рассказал Марчук.

По его словам, стороны также достигли согласия насчет временных администраций на Донбассе.

«Второй блок документов – это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап – это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной», – отметил Марчук.

Он добавил, что самая сложная при переговорах проблема – это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать «путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ».

Напомним, ранее украинская сторона ТКГ исключала направление миротворческой миссии ООН на Донбасс до выборов Президента и Верховной Рады. Летом Петр Порошенко отметил, что наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы в ОРДЛО.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и России, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с госграницей. Россия предлагает лишь «охранную миссию» для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

«Левый Берег»