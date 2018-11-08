Пропагандист раскрыл стратегию России к Западу

Известный российский пропагандист Марков, зачастую выступающий кремлевским рупором, разоткровенничался и раскрыл стратегию внешней политики государства-агрессора.

«Хороший вопрос от Андрей Никулин. Как Россия может рассчитывать выиграть гибридную войну с Западом?», – пишет российский пропагандист Сергей Марков на своей странице в Facebook.

При том, что Запад мощнее России по населению примерно в 10 раз, экономически в 25 раз, в области обычных вооружений в несколько раз. Я бы еще добавил, – при этом российское общество не консолидировано, а значительная часть российской элиты является в этой гибридной войне потенциальным союзником объединенного Запада.

Хороший вопрос от Андрей Никулин. Как Россия может рассчитывать выиграть гибридную войну с Западом? При том, что Запад… Опубліковано Sergey Markov Четвер, 8 листопад 2018 р.

Как можно победить такую махину? Характерно, что этот вопрос не получает прямого ответа в выступлениях российских официальных лиц и в российской государственной пропаганде.

Мой ответ. Россия не рассчитывает победить Запад. Россия рассчитывает просто перетерпеть эту войну. И дождаться, пока Запад, погруженный в нарастающие реальные проблемы, постепенно прекратит войну против России.

Именно поэтому Россия не отвечает жестко на атаки Запада. Потому что не хочет, чтобы Запад реально безвозвратно втянулся в войну с Россией. То есть Россия терпит удары и сознательно не отвечает, чтобы не возникла ситуация бесконечного и нарастающего обмена ударами, когда никто не помнит, кто начал и когда.

Также именно поэтому в государственной пропаганде главный акцент делается на тезисе о серьезных проблемах Запада, – и что Западу нужно бы для решения этих своих реальных проблем улучшить отношения с Россией. Россия рассчитывает, что когда то наступит такой момент, когда Запад просто устанет безрезультатно бить Россию. Вот такая стратегия. Насколько она реалистична, покажет время. Но стратегия есть.

Сергей Марков, Facebook