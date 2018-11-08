В России вырос уровень насилия в обществе и лояльное отношение к нему

Российское общество становится все более терпимым к насилию. Это подтверждает недавний опрос фонда «Общественный вердикт».»

Согласно ему, только 13% россиян поддерживают полный запрет пыток. Почему растет озлобленность в обществе, и как способствуют этому медиа? Журналист Виктор Лошак на страницах «КоммерсантЪ FM» рассуждает на эту тему после очередного заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу.

В Иркутской области правозащитник Святослав Хроменков хорошо известен. У него сложная судьба: закончил юрфак, загремел в колонию. После выхода на свободу и снятия судимости посвятил себя и, кстати, зачастую собственные деньги, борьбе с насилием в колониях и тюрьмах, противостоянию блатной романтике среди молодежи.

И он, и вторая заявительница в Общественную коллегию по жалобам на прессу Наталья Варшней, руководящая «Байкальским правозащитным центром», делают свою работу очевидно и гласно. Центр проверялся в этом году Министерством юстиции, а в прошлом стал лауреатом национальной премии Комитета гражданских инициатив. Очевидно, что работается им нелегко, так как объектами их изучения и порой критики являются силовики, а особенно часто местное УФСИН.

Правозащитникам никогда не было просто в нашей стране, но это и не означает, что у общества есть заказ на обливание их грязью. А никак по иному появившийся в этом году телесюжет одного из федеральных телеканалов под рубрикой «ЧП. Расследования» и не назовешь.

Когда-то задававший стандарты отечественного телевидения, канал превратился в фальсификатора жанра журналистских расследований. От известных примет этих подделок нормальный зритель хватается за пульт: крикливые девушки с микрофоном, громкие, но абсолютно пустые утверждения, неизвестные политологи, невесть откуда взятые факты…

Впрочем, что касается Варшней и Хроменкова факты были взяты, видимо, из их взломанной непонятно кем электронной почты. Но даже ею эти «мастера тележурналистики» толком воспользоваться не смогли. Главное их обвинение – будто Варшней получила иностранный грант на 400 тыс. руб., а Хроменков – премию Французской республики «Свобода, равенство, братство» величиною в €14 тыс.

Ни того ни другого правозащитники не получали, хотя представление на премию Хроменков посылал. Но если и получили, это преступление?

А это уже зависит от того, кто и как относится к насилию, против которого борются Хроменков, Варшней и их коллеги.

У нас ведь все больше людей, которые считают, будто насилие как способ установить порядок в России, да что там – в мире, вполне эффективно.

На сайте «Левада-центра» есть свежий опрос об отношениях граждан к пыткам заключенных. Спровоцирован он, конечно, жуткой историей о пытках в одной из ярославских колоний. В том, что с заключенными приблизительно так и нужно поступать уверены 28% опрошенных.

О том, что насилие в местах лишения свободы – обычная и распространенная практика знает треть респондентов. Правда, 57% все-таки считают, что издеваться над заключенными нельзя.

Российское общество становится более жестоким, более терпимым к насилию. Это показывают многие замеры социологов. Должны ли еще и журналисты помогать в этом? Трудный вопрос тем, для кого интересы общества и собственная репутация вторичны по отношению к сиюминутным интересам по защите мундира силовиками.

В провинции, например, Иркутске, последним тоже хочется ловить шпионов и раскрывать страшные козни Запада. Ну, хотя бы и возможное награждение премией за усилия в «Свободе, равенстве и братстве».

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»