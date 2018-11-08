Московский патриархат отреагировал на призыв Порошенко вернутся в Россию

Московский патриархат заявил, что такой православной организации, как «российская православная церковь» – не существует.

В Русской православной церкви ответили на призыв президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям клира Московского патриархата необходимо покинуть территорию Украины. Московском патриархате заявили, что в Украине нет никаких представителей «российской православной церкви», московская церковь носит название «русской» православной церкви, а не российской, передает РИА «Новости».

«Согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации «российской православной церкви» – неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля», — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что клиру Московского патриархата, как и российской армии, нечего делать в Украине.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

РИА «Новости»