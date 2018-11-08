Лавров позвал НАТО на помощь русскоязычным в Украине, – Цимбалюк

Лавров был с визитом в Испании, но Украину отнюдь не забыл. Теперь зовет НАТО защищать «русскоязычных в Украине».

Визит Главы МИД России в Испанию. Мутация позиции РФ по санкциям и очередное предложение забыть об Украине, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Медведь уже не настолько горд и предлагает ЕС отказаться от ограничений вместе, но Брюссель должен пойти на уступки первым. А также жалобы Лаврова всей планете на ущемления прав русскоязычных в Украине.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»