Демократия и свобода слова. Не модный, но важный разговор

Демократия стоит на пороге важного разговора, разговора о том как работают все демократические принципы и связанные с ними институты и механизмы в современном мире. Особенно соблюдение свободы слова.
Не модного и опасного. Но жизненно важного, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Разговора о том, что в технологическом мире свобода слова требует переосмысления.
Демократія стоїть на порозі дуже важливої розмови. Немодної і небезпечної. Але життєво важливої.Розмови про те, що у…
Опубліковано Dmytro Kuleba Середа, 7 листопад 2018 р.
Слов в этом мире становится все больше, а свободы все меньше.
Свобода слова превращается в тиранию слова.
Не каждая мысль имеет право на распространение, обсуждение и толерантное отношение.
Честная журналистика – что это за «зверь» и с чем его «едят»?, – Муждабаев
Мы уже, часто незаметно для себя, развращены похотливостью и агрессией онлайн-платформ.
И в этой реальности «чем больше свободы тем лучше» уже работает против нас и самой свободы.
В этом разговоре не будет простых решений. Есть куча рисков.
Но не говорить – означает продолжать ускоренное скоростью мобильного интернета падение на дно.
Дмитрий Кулеба, Facebook