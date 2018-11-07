Демократия и свобода слова. Не модный, но важный разговор

Демократия стоит на пороге важного разговора, разговора о том как работают все демократические принципы и связанные с ними институты и механизмы в современном мире. Особенно соблюдение свободы слова.

Не модного и опасного. Но жизненно важного, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Разговора о том, что в технологическом мире свобода слова требует переосмысления.

Демократія стоїть на порозі дуже важливої розмови. Немодної і небезпечної. Але життєво важливої.Розмови про те, що у… Опубліковано Dmytro Kuleba Середа, 7 листопад 2018 р.

Слов в этом мире становится все больше, а свободы все меньше.

Свобода слова превращается в тиранию слова.

Не каждая мысль имеет право на распространение, обсуждение и толерантное отношение.

Мы уже, часто незаметно для себя, развращены похотливостью и агрессией онлайн-платформ.

И в этой реальности «чем больше свободы тем лучше» уже работает против нас и самой свободы.

В этом разговоре не будет простых решений. Есть куча рисков.

Но не говорить – означает продолжать ускоренное скоростью мобильного интернета падение на дно.

Дмитрий Кулеба, Facebook