При обыске у Бережной СБУ обнаружило письмо Лаврову и слиток золота

При обыске, так же были обнаружены факты свидетельствующие об антиукраинской деятельности лидера общественного объединения «Сила добра» Бережной по зданию спецслужб России.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у лидера общественного объединения «Сила добра» Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота, сообщает пресс-служба СБУ.

«Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине», – отмечают правоохранители.

В СБУ добавляют, что в ходе обыска нашли также килограммовый слиток золота.

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.

Учора співробітники Служби безпеки України провели низку санкціонованих обшуків у «громадських діячів», які за завданням… Опубліковано Служба безпеки України Середа, 7 листопад 2018 р.

В Службе безопасности информируют, что прошли обыски также у лидера политической партии «Союз левых сил» Василия Волги.

«Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором», – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, у нескольких других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

6 ноября сотрудники СБУ провели обыск в квартире Елены Бережной, матери погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, пришли с обыском сотрудники СБУ, сообщал пресс-служба ведомства во вторник.

В нем не указывается лицо, у которого проходят обыски, однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянска подтвердила тогда «Украинской Правде», что речь шла о Бережной.

«В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена – ред.) Сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине», – говорится в сообщении.

«Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора», – заявляют в СБУ.

Указывается, что по указаниям и при этом финансировании кураторов «общественный деятель» систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране».

Как известно, в июне Елену Бережную, мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, облили зеленкой.

Ранее сообщалось, что Елена Бережная участвовала в акции «Бессмертный полк» в Киеве.

Ее дочь, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия.

СБУ