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Новости

При обыске у Бережной СБУ обнаружило письмо Лаврову и слиток золота

СБУ
07 ноября 2018

При обыске, так же были обнаружены факты свидетельствующие об антиукраинской деятельности лидера общественного объединения «Сила добра» Бережной по зданию спецслужб России.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у лидера общественного объединения «Сила добра» Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота, сообщает пресс-служба СБУ.

«Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине», – отмечают правоохранители.

Письмо Лаврову.

В СБУ добавляют, что в ходе обыска нашли также килограммовый слиток золота.

Слиток золота.

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса Украины.

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Опубліковано Служба безпеки України Середа, 7 листопад 2018 р.

В Службе безопасности информируют, что прошли обыски также у лидера политической партии «Союз левых сил» Василия Волги.

«Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором», – говорится в сообщении СБУ.

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Кроме того, у нескольких других фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

6 ноября сотрудники СБУ провели обыск в квартире Елены Бережной, матери погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, пришли с обыском сотрудники СБУ, сообщал пресс-служба ведомства во вторник.

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В нем не указывается лицо, у которого проходят обыски, однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянска подтвердила тогда «Украинской Правде», что речь шла о Бережной.

«В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена – ред.) Сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине», – говорится в сообщении.

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«Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора», – заявляют в СБУ.

Указывается, что по указаниям и при этом финансировании кураторов «общественный деятель» систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране».

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Как известно, в июне Елену Бережную, мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, облили зеленкой.

Ранее сообщалось, что Елена Бережная участвовала в акции «Бессмертный полк» в Киеве.

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Ее дочь, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия.

СБУ

Tags: Бережная, обыски, сбу, Сергей Лавров

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