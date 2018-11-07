Друг Путина потерял свое место в Конгрессе США

Известный лоббист кремлевских интересов в Конгрессе США проиграл на состоявшихся вчера выборах. Он прославился своей дружбой с Путиным и блокированием вопросов Украины в Конгрессе.

Председатель подкомитета по вопросам Европы, Евразии и новых угроз Палаты представителей США Дэйна Рорабейкер потеряет свой пост после промежуточных выборов в стране, пишет «Politico».

Рорабейкер «известный рассказами о том, что боролся на руках с президентом России Владимиром Путиным и проиграл. Он использовал свою должность для того, чтобы блокировать все усилия, нацеленные на поддержку европейской интеграции и обуздания России», – говорится в материале.

Председатель республиканского большинства в нижней палате Конгресса Кевин МакКарти даже высказывал подозрения, что Рорабейкер «на зарплате» у Кремля.

Рорабейкер позволил конгрессменам рассмотреть ослабление демократии в Турции, но блокировал все обсуждения в Палате представителей относительно действий США по наиболее острым вопросам, которые возникали в американо-европейских отношениях.

В частности, он блокировал обсуждение усиления авторитаризма в России, аннексии Крыма, российской войны против Украины в Донбассе, наступления на демократии в Польше и Венгрии, стремления Македонии вступить в ЕС, расширения НАТО путем предоставления членства Черногории и тому подобное.

«Politico»