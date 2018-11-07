Судно «Норд» не удалось продать на торгах с первого раза

Теперь судно, которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, снова выставят на продажу, снизив его стартовую стоимость на торгах.

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» («СЕТАМ») намерено снизить цену на арестованное судно «Норд» на 10% и повторно выставить его на продажу, сообщается на сайте госпредприятия.

Отмечается, что торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

Согласно законодательству, судно впоследствии будет выставлено на следующий аукцион с понижением цены. При этом понижение будет соответствовать выводам оценщика, но не будет превышать 10% от стоимости.

Стартовая цена судна на несостоявшихся торгах составляла 1,6 млн гривен.

Напомним, российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту был задержан 25 марта 2018 года.

Капитану Владимиру Горбенко вменяется ст.332-1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). 30 августа Горбенко был уведомлен о завершении досудебного расследования.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 Кодекс Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

30 октября члены экипажа «Норда» уехали в оккупированный Россией Крым.

Госпредприятие «СЕТАМ»