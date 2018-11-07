Честная журналистика – что это за «зверь» и с чем его «едят»?, – Муждабаев

Общество в массе своей не готово поддерживать свободную журналистику. Иногда кажется, что правда никому не нужна. Или не кажется.

А олигархи, тем более если на российские деньги, – еще как готовы финансировать (фактически без ограничений) «журналистику» заказную, лживую, политически ангажированную, откровенно враждебную и свободе, и правде, и, в конце концов, нашему благополучию, жизни наших детей, делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

Поэтому не готовое активно (пассивно-то все умеют) поддерживать правду общество кормят информацией и комментариями заведомо «с душком». И мы получаем то, что, в принципе, заслужили. Тут можно было бы просто пожать плечами и пойти дальше.

Если бы не одно «но». Сложившаяся ситуация приводит к поражению правды (читай – Украины) на информационном поле битвы с «русским миром». А именно оно сейчас активно атакуется россиянами в надежде захватить Украину всю.

Если кто-то не понимает этого, не готов биться сам или хоть как-то помогать тем, кто бьется, такой человек должен прекрасно осознавать: это – прямой путь к нашему общему поражению. И это отнюдь не «профессиональные проблемы журналистики». И ничего смешного здесь нет. На эту тему – свежий ролик на моем канале в ютьюб.

Айдер Муждабаев, YouTube