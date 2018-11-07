Враг демократии не Трамп, а Путин, – Портников

Итоги промежуточных выборов в конгресс Соединенных Штатов прогнозировались задолго до дня голосования.

Большая часть опросов свидетельствовала, что демократам удастся добиться большинства в Палате Представителей, но они не смогут взять под контроль Сенат. Так и произошло, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

В другой политической ситуации такой исход голосования мог бы казаться благополучным для президента Дональда Трампа и его администрации. Собственно, Трамп и сейчас говорит об успехе и своей собственной «магии». Потому что для партии действующего президента сохранить большинство хотя бы в Сенате – это действительно большое, поистине историческое достижение.

Однако нужно учитывать не только статистику, но и градус противостояния. И личную антипатию к Дональду Трампу, которую испытывают и многие конгрессмены-демократы, и их избиратели. Эту антипатию трудно сравнить с отношением к другим политикам-республиканцам. Да, собственно, для демократов Трамп – не политик и не республиканец. Для демократов Трамп – это Трамп. Человек, который враждебен всем ценностям современной Америки и пытается их уничтожить. Человек, которого нужно остановить.

Именно этим – и ничем иным – будет заниматься теперь Палата Представителей. Политическим уничтожением Дональда Трампа и его окружения. Если демократы позволят себе заняться чем-нибудь иным, их избиратели этого не поймут и не простят. И никакого шанса выиграть президентские выборы 2020 года у демократического кандидата просто не будет.

С другой стороны, для республиканцев с их стареющим консервативным электоратом Трамп – последний шанс на победу. Традиционные республиканские кандидаты с большим трудом пробивают себе дорогу на американском побережье, а в глубинке живет недостаточное для успеха количество избирателей. Поэтому республиканцы будут до последнего держаться за эпатажного строительного магната.

Америка входит в годы ожесточенного противостояния. Президента и Палаты Представителей, Палаты Представителей и Сената, администрации и конгрессменов. Цена этого противостояния высока – остановить Трампа, не дать ему возможность баллотироваться на второй срок или хотя бы победить его на выборах президента США. И это должна быть не просто победа над Трампом, это должна быть победа над «трампизмом». А поклонники Трампа будут изо всех сил стараться продлить пребывание своего экзальтированного кумира в Белом доме.

Однако главный враг американской демократии и цивилизованного мира в целом – вовсе не Трамп. Главный враг американской демократии – Путин. Итоги промежуточных выборов в США свидетельствует, что «сделку» с этим врагом будет заключить все труднее, а борьба с ним станет доказательством отсутствия вмешательства России в президентские выборы на стороне штаба Трампа.

Тот, кто хочет победить в 2020 году, должен внести максимальный вклад в ослабление России, ускорение демонтажа ее режима, восстановление международного права. Для Трампа это станет окончанием разговоров о вмешательстве, для демократов – демонстрацией того, что вмешательство наказуемо. Именно в этом будет состоять один из важных элементов успеха.

Поэтому это отличные выборы.

Виталий Портников, «Espreso.TV»