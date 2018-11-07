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Зона "русского мира"

Цимблюк: Российское «миротворчества» – это фактическая поддержка коллаборационизма

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
07 ноября 2018

Пример Молдовы и Приднестровья очень показателен для Украины и ОРДЛО, в плане демонстрации российского «миротворчества».

Бесконечное «миротворчество» Кремля и молдавский пример для Украины. Как Москва торгует миром и к чему ведут «прямые переговоры» с оккупированными территориями, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Особенно показателен в этом плане президент Молдовы Додон, который является активным проводником пророссийской политики в своей стране. Он просто яркий пример пророссийкого коллаборационизма..

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Игорь Додон, Молдова, ОРДЛО, Приднестровье, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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