Цимблюк: Российское «миротворчества» – это фактическая поддержка коллаборационизма

Пример Молдовы и Приднестровья очень показателен для Украины и ОРДЛО, в плане демонстрации российского «миротворчества».

Бесконечное «миротворчество» Кремля и молдавский пример для Украины. Как Москва торгует миром и к чему ведут «прямые переговоры» с оккупированными территориями, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Особенно показателен в этом плане президент Молдовы Додон, который является активным проводником пророссийской политики в своей стране. Он просто яркий пример пророссийкого коллаборационизма..

Роман Цимбалюк, «УНИАН»