Сенсационные подробности про пятую колонну Кремля, – Цимбалюк

Сторонники российской политики за пределами России не стесняясь собрались в Москве, возмущаясь, что их считаю «пятой колонной» в странах, где они проживают…

В Москве прошел Всемирный конгресс соотечественников, где товарищам прочитал лекцию о любви к родине лично президент РФ, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Делегаты слушали внимательно и всячески поддерживали курс Кремля, возможно в надежде получить без очереди пропуск в рай. Здесь же шокирующие подробности из мира российской пропаганды.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»