123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Сенсационные подробности про пятую колонну Кремля, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
07 ноября 2018

Сторонники российской политики за пределами России не стесняясь собрались в Москве, возмущаясь, что их считаю «пятой колонной» в странах, где они проживают…

В Москве прошел Всемирный конгресс соотечественников, где товарищам прочитал лекцию о любви к родине лично президент РФ, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Делегаты слушали внимательно и всячески поддерживали курс Кремля, возможно в надежде получить без очереди пропуск в рай. Здесь же шокирующие подробности из мира российской пропаганды.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, Роман Цимбалюк, Россия

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены