Порошенко призвал ввести новые санкции против России за проведение «выборов» в ОРДЛО

По мнению главы государства, если мировое сообщество не отреагирует на этот акт гибридной войны – пострадает доверие к государственным и международным институтам власти.

Президент Петр Порошенко считает, что проведение Россией незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должно стать основанием для новых санкций. Он заявил это в среду во время выступления на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия», сообщает пресс-служба главы государства.

«Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении», – сказал он.

Президент заявил, что любые намеки на ослабление санкционного давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе.

«Россия уже начала разыгрывать, пожалуй, свою последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году», – добавил Порошенко.

Он считает, что если Украина «не оплошает», то 2019 год может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией.

Но в то же время Порошенко заявил о необходимости поддержки с Запада. «Продолжайте поддерживать Украину на пути возвращения в общий европейский дом – туда, куда мы цивилизационно принадлежим. Никакого компромисса, я вас прошу, по отношению к вопросу российской агрессии. И особенно в вопросе санкций до полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями», – заявил Порошенко.

Напомним, что российская оккупационная власть отдельных районов Донецкой и Луганской областей назначила выборы главарей «ДНР» и «ЛНР», а также так называемых «народных советов» на 11 ноября.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко говорил, что они могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

Западные страны осудили проведение незаконных выборов в ОРДЛО.

Пресс-служба президента Украины