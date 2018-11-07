Депутаты Верховной Рады Украины направляют Путину письмо, написанное в стиле письма запорожцев турецкому султану

В Верховная Раде Украины готовят это письмо к отправке в Кремль, депутаты считают, что Путин наконец-то узнает о себе правду.

В среду, 7 ноября, депутат БПП Алексей Гончаренко вместе с еще несколькими коллегами по фракции зачитал с трибуны Верховной Рады послание к президенту РФ Владимиру Путину.

Текст обращения составлен по аналогии со знаменитым письмом Запорожских казаков турецкому султану. По словам Гончаренко, нардепы от БПП решили таким образом дать ответ Путину «на все его действия». Публикация размещена на странице Гончаренко в Facebook.

«Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ! Самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?! Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь! Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой! Так тебе украинский народ высказал, ничтожество! Не будешь ты и свиней христианских пасти! Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас. За это поцелуй в ж*пу нас!», — обратился депутат к главе Кремля.

Гончаренко отметил, что письмо готовится к отправке в Россию.

Готовим письмо к отправке. Рад, что адресат возможно впервые за свой президентский срок получит достоверную информацию о себе. Опубліковано Алексеєм Гончаренком Середа, 7 листопад 2018 р.

«Рад, что адресат возможно впервые за свой президентский срок получит достоверную информацию о себе», – подчеркнул нардеп.

«Украинско-Российское обозрение»