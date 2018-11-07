Катю Гандзюк убило то, что в Украине не случилось Бастилии, – Муждабаев

Гибель украинского политика и активиста Гандзюк всколыхнуло Украину. Остро встает вопрос о недопустимости на волне этого гнева пророссийского реванша.

Очень трудно всем сейчас говорить, но нужно. И о том, насколько важно найти и покарать заказчиков этого зверского преступления, поделился своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

И о том, какой системный сбой в цепочке событий имел место после Майдана, из-за чего пророссийская сволочь спустя 5 лет подняла голову уже практически во весь рост и открыто угрожает и конкретным проукраинским людям, и существованию Украины как государства. Это внутренний фронт нашей войны с Россией за выживание.

Айдер Муждабаев, YouTube