Порошенко призвал представителей московского клира вернутся в Россию

После проведения объединительного собор и получения томоса, по мнению президента Украины, представителям Московского патриархат больше нечего делать в Украине.
Президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию. Об этом он заявил 7 ноября на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», пишет «Украинская Правда».
По словам Порошенко, после проведения Собора и избрания предстоятеля автокефальной Украинской православной церкви, Украинской церковь получит настоящую независимость.
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«Украина и я четко разделяем принцип невмешательства государства в церковную деятельность, особенно иностранного государства», – сказал он.
Порошенко процитировал президента России Владимира Путина и заявил, что, по словам Путина, РФ держится на двух столпах – русской православной церкви и ядерном оружии.
Президент Украины назвал ненормальным тот факт, что в Кремле собирали совет безопасности России во главе с Путиным, чтобы обсудить, как защитить РПЦ в Украине.
«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашем вооружению. Домой, в Россию», – резюмировал Порошенко.
Также Порошенко сравнил появление в Украине независимой церкви с провозглашением 27 лет назад Независимости страны.