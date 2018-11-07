Порошенко призвал представителей московского клира вернутся в Россию

После проведения объединительного собор и получения томоса, по мнению президента Украины, представителям Московского патриархат больше нечего делать в Украине.

Президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию. Об этом он заявил 7 ноября на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», пишет «Украинская Правда».

По словам Порошенко, после проведения Собора и избрания предстоятеля автокефальной Украинской православной церкви, Украинской церковь получит настоящую независимость.

«Украина и я четко разделяем принцип невмешательства государства в церковную деятельность, особенно иностранного государства», – сказал он.

Порошенко процитировал президента России Владимира Путина и заявил, что, по словам Путина, РФ держится на двух столпах – русской православной церкви и ядерном оружии.

Президент Украины назвал ненормальным тот факт, что в Кремле собирали совет безопасности России во главе с Путиным, чтобы обсудить, как защитить РПЦ в Украине.

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашем вооружению. Домой, в Россию», – резюмировал Порошенко.

Также Порошенко сравнил появление в Украине независимой церкви с провозглашением 27 лет назад Независимости страны.

«Украинская Правда»