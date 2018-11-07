СБУ задержала пророссийского пропагандист готовившего побег в Россию

В Киеве был задержан интернет-агитатор работавший по зданию российских спецслужб. Когда он почувствовал себя в опасности, то стал готовить побег в Россию.

СБУ задержала в Киеве интернет-агитатора, который по указанию российских спецслужб создал видеоканал, где размещал антиукраинские материалы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленник в 2015 году создал в интернете видеоканал, на котором по указанию представителей российских организаций подконтрольных спецслужбам РФ размещал антиукраинской контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что мужчина ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и «гонорары» за свою работу.

«По месту жительства агитатора правоохранители изъяли цифровое электронное оборудование, черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, которые имеют доказательственное значение», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во избежание ответственности злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил студию.

Пропагандисту объявили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) и 110 (посягательство на территориальную целостность государства) УК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

СБУ