Зачем Путин хочет возродить ГРУ?

Речь может идти о запутывании следов, новом рекрутинге и международных расследованиях, которым добавится формальных сложностей.

2 ноября Владимир Путин выступил перед российскими военными разведчиками (вообще-то их профессиональный праздник отмечается 5 ноября, но, видимо, решили совместить с началом выходных – очередная победа культуры корпоративов). Если бы не предложение вернуть слово «разведка» в наименование ГУ ГШ (Главное управление Генерального штаба) на фоне перманентных провалов грушников, то это событие оказалось бы в глубокой тени празднования 100-летия комсомола, чей последний нижегородский лидер Кириенко возглавляет внутреннюю политику в путинской АП, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Кстати, из официальных источников не видно, чтобы кремлевский сиделец провел хотя бы какой-то разбор полетов в службе, притом что те же британцы продолжают организовывать сливы, выставляющие ГУ-ГРУ во все более анекдотическом свете (как, например, маскировка детей разведчиков 100-летним возрастом в школьных анкетах).

Ретроградство ни при чем

Вместе с тем даже на фоне маразматического фестиваля возвращения имен сама по себе идея возвращения старого, а с бюрократической точки зрения – присвоения нового названия может оказаться вовсе не проходной. Ведь речь может идти о запутывании следов, новом рекрутинге (например, сотрудников надо будет «переводить» из одной структуры в другую) и международных расследованиях, которым добавится формальных сложностей.

Это переименование вдобавок проводится синхронно с масштабной – ее просто трудно не заметить – зачисткой сообщников и вовлеченных свидетелей преступлений Кремля (важным инструментом которых является ГУ-ГРУ) в последние несколько лет. Третьим смысловым углом этого событийного треугольника являются частные военные компании (ЧВК), как имеющие отношение к путинскому повару Евгению Пригожину, так и нет и которые, по-видимому, начали создаваться по образу и подобию «Вагнера» другими силовыми ведомствами РФ.

Кстати, можно напомнить, что ГРУ стало ГУ ГШ в 2010 г. при Дмитрии Медведеве. Скорее всего, этот шаг был связан с финансовыми подвигами бывшего торговца мебелью и зятя экс-премьера Виктора Зубкова (в 90-е возглавлявшего в Петербурге налоговую службу) Анатолия Сердюкова. О военной реформе Сердюкова имеются разные мнения, но масштабы воровства в этой сфере так или иначе вышли на нынешний уровень именно при нем. Но Путин ни при каких обстоятельствах не критикует своего «наследного принца», тем более в случаях, когда более широкая дискуссия может ударить по нему самому, а это неизбежно. Возможно, это «мягкотелый» президент Медведев разгромил военную разведку, а правящий уже седьмой год с тех пор Путин этого не заметил. Но сам-то Путин закрыл российский разведывательный центр в Лурдесе, списал станцию «Мир» и ликвидировал в 2012 г. всю военную разведку на Ближнем Востоке путем расформирования аппарата главного военного советника в Сирии.

Поэтому складывается впечатление, что этой осенью происходит лихорадочная зачистка (частью которой может быть и «возвращение» старого названия спецслужбы). И вот почему оно небезосновательно.

Во-первых, на днях внезапно был заключен под стражу военный эксперт Владимир Неелов, которого подозревают в государственной измене. Неелов и впрямь занимался опасной темой – деятельностью ЧВК, которые Кремль все чаще использует для различных секретных миссий и спецопераций. Чем-то это похоже на дело ныне проживающего в Великобритании бывшего сотрудника Института США и Канады РАН Игоря Сутягина, который переводил для британцев статьи из «Военно-промышленного курьера» и какой-то приключенческий роман, в итоге его вместе с Сергеем Скрипалем обменяли на Анну Чапман и других российских агентов.

Но что любопытно: по словам источника в окружении Неелова, он отказался от адвоката (похоже, здесь случай «Скажите товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка!»). По «версии следователей», арестованный передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Он явно не ожидал ареста, ведь, имея возможность свободно выезжать за границу и необходимые источники информации, давно бы сбежал.

Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета и работал в основанной в октябре 2012 г. частной аналитической компании «Центр стратегической конъюнктуры». Он специализировался на изучении ЧВК, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле, феномена «приватизации военной сферы», является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа. Ряд публикаций Неелова, в частности, посвящен ЧВК Вагнера. Сегодня сайт компании неактивен, а комментарии и публикации Неелова мгновенно исчезли с сайта газеты «Взгляд», входящей в холдинг кремлевского пропагандиста Константина Рыкова, который живет на заработанной преследованиями российской оппозиции вилле во французском Антибе.

Во-вторых, примечательно, что частым автором и соавтором публикаций Центра стратегической конъюнктуры, судя по соответствующей статье в русской Википедии, был некто Олег Валецкий (он же соавтор книг известного российского блогера Анатолия «Эль-Мюрида» Несмияна). И именно 5 ноября руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что Валецкий – это одессит Олег Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК Вагнера, прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого.

В-третьих, арест Неелова и разоблачение Симуняка совпали по времени еще с несколькими скандальными событиями. Так, корреспондент и фотограф таблоида Daily Mirror спокойно проникли в закрытый город Шиханы в Саратовской области, где был создан «Новичок», которым пытались отравить Скрипаля.

Они въехали в Шиханы на автомобиле с местными номерами и спокойно оттуда выбрались, причем, по словам британских же экспертов, лаборатории в Шиханах (часть города, которая называется Шиханы-2) уничтожили только в апреле. Тем не менее команда «Daily Mirror» увидела в городе танки – кстати, возможно их использовали для сравнивания лабораторий с землей, если, конечно, их уничтожение вообще не обычная дезинформация. Официально Путин вроде бы готовится сделать этот город открытым в следующем году.

В-четвертых, чуть ранее та же расследовательская команда из Daily Mirror побывала и у родственников Скрипаля. Оказалось, что Степан, пресловутый «жених» Юлии Скрипаль, «исчез с лица земли», тем самым подтверждая свою причастность к спецслужбам. И здесь есть любопытная параллель с судьбой Центра политической конъюнктуры, где сотрудничали Неелов и Симуняк-Валецкий. Как оказалось, Степан работал в организации под названием «Институт современных проблем безопасности», который считается «составной частью ФСБ». Его мать Татьяна Викеева возглавляет в институте отдел.

Есть две версии – либо он с самого начала был связан с российскими спецслужбами, либо его мать – она очень богата – куда-то увезла его и теперь он живет новой жизнью. Татьяна Викеева, которая и правда значится руководителем такого «научно-производственного объединения», в котором не менее 100 (ничего себе!) сотрудников, отказалась общаться с журналистами таблоида. А вот тетя Юлии Виктория (которую всячески использовали в создании дымовой завесы российские пропагандистские каналы) опасается, что за ней может охотиться ГРУ. В октябре, когда они вместе с мужем ехали из Ярославля в Москву, их автомобиль внезапно потерял управление. Они говорят, что им повезло.

Решето Мамоны

Но и это еще не все. Зачисткой ГУ-ГРУ и связанных с ней частных военных компаний (во многом попросту ОПГ, но гораздо лучше вооруженных и курируемых военными) доверили заниматься не самому министерству обороны, а… ФСБ. В октябре она провела массовые мероприятия в отношении частных сыщиков и просто лиц, занимающихся продажей выписок из «закрытых» баз данных, в первую очередь предоставлявших информацию о перемещении граждан через границу, из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.

За короткий период сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению утечек выписок из баз данных (об этом сообщил петербургский «Росбалт», которому иногда позволяется выходить за границы цензурного режима). Возбуждены десятки уголовных дел.

Прямо на рабочем месте был задержан сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе. Он, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц.

Наконец, в эти же дни Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. При этом уже около двух лет известно, что Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Лидер группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис) был арестован в ноябре 2016 г. Чуть позже арестовали еще двоих членов группы – Константина Теплякова и Александра Филинова. Но 6 августа этого года стало известно, что Аникеев вышел на свободу (спрос на хакеров в Кремле не ослаб).

Потерпевшими по делу Аникеева были признаны четыре человека: близкий помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, пропагандист и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы «Сумма» (принадлежит арестованным дагестанским бизнесменам братьям Магомедовым). Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об «отсутствии ущерба».

Примечательно, что еще несколько хакеров, которые, предположительно, входили в группу «Шалтай-Болтай», числятся в розыске. Аникеев утверждал, что переписка Тимаковой почти из 500 сообщений, датируемых 2004–2015 гг., была выкуплена через неделю после публикации анонса, 30 января 2015 г., «неустановленным лицом» за 150 биткоинов (на тот момент 2,4 млн руб.). Любопытно, что Аникеев отрицал контакты с ФСБ (так что, возможно, вовсе и не с ФСБ были эти контакты, а как раз с ГРУ).

По данным неофициальных источников, причиной ареста хакеров стала утечка переписки помощника президента РФ Владислава Суркова. Согласно другой версии аресты якобы связаны с размещением кибермошенниками на электронной бирже переписки сотрудников министерства обороны (?!) в 2015 г. Это задело главу ведомства Сергея Шойгу, после чего власти объявили на хакеров охоту. Иными словами, минобороны РФ и его структурные подразделения уже давно текли как решето.

Также ранее выдвигалась версия, что с «Шалтаем-Болтаем» был связан начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, который стал фигурантом другого уголовного дела о госизмене. По версии следователей, Михайлов вместе со своим подчиненным Дмитрием Докучаевым, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к «различного рода» информации. Ее они за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в «Лаборатории Касперского») и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами.

По-видимому, все-таки именно взлом минобороны, да еще и под крышей ФСБ, толкнул череду внутренних и внешних увечий российских спецслужб, как и обуявший российских военных и военных разведчиков Мамона, то бишь стремление подзаработать на глобальной дестабилизации.

В таком контексте желание спрятать концы в воду таким нехитрым, но весьма эффективным способом, как переименование и перерегистрация всех внутренних документов, выглядит вполне понятным. Ведь надо сказать, что западные страны (да и Украина в их числе) тоже подходят к разоблачению преступлений российских военно-диверсионных банд, используя бюрократические методы, поскольку оформляют их как уголовные деяния – кстати, еще одна черта гибридной войны. Однако, если журналисты британского таблоида невозбранно разъезжают по секретным объектам в Центральной России и заглядывают домой к людям, которые давно должны были быть спрятаны (как та же бабушка военного доктора Мишкина, внезапно «уехавшая к родственникам»), то эта маскировка может и не помочь.

В конце концов, в таком запущенном случае (впрочем, РФ слишком коррумпирована для этого) такие вопросы нередко решают радикально – к примеру, 4 ноября шесть бойцов ЧВК Вагнер были взорваны в бывшем здании сирийской криминальной полиции на трассе Дамаск–Дейр-эз-Зор. Поэтому, хотя пока неизвестно, какую песню исполняли на профессиональном празднике военных разведчиков, репертуар выступавшей на 100-летии комсомола народной артистки Республики Татарстан Алсу вроде «Мой милый, если б не было войны» в данном случае явно неуместен.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»