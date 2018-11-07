В Украине вступает в силу закон об ответственности россиян незаконном пересечение границы

Порошенко подписал закон, по которому россиян будут сжать за незаконное пересечение границы, он предусматривает ответственность не только за нарушение границы, но за предоставление недостоверных сведений при легальном пересечение границы.

Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

18 октября Верховная Рада поддержала законопроект 243 голосами народных депутатов.

В частности, незаконное пересечение границы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащим национальным интересам Украины будет караться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.

Также уголовную ответственность за незаконное пересечение границы будут нести и представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые пересекли границу в любой способ вне пунктов пропуска через госграницу Украины.

Кроме того под действие законопроекта подпадают те, кто пересек границу в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Подследственность по расследованию таких преступлений определена за Службой безопасности Украины.

Верховная Рада Украины