Ночь культуры в России. Что это: анахронизм современности или потребность общества?

В Минкультуры подсчитали, насколько популярной была «Ночь искусств» среди пользователей соцсетей. По данным ведомства, акцию упомянули в постах более 2 млн раз.

«Ночь искусств» прошла в России в минувшее воскресенье. В Минкультуры утверждают, что акция побила сразу несколько рекордов. Например, по числу мероприятий – более 3 тыс. – на треть больше, чем в 2017-м. Арт-обозреватель «КоммерснтЪ FM» Дмитрий Буткевич посетил несколько столичных площадок и узнал, насколько в действительности была популярна «Ночь искусств» у москвичей.

В День народного единства в России прошла «Ночь искусств». Суть ее в том, что до полуночи открыто большинство городских и федеральных музеев, театров, библиотек, концертных залов и прочее. Всего на карте сайта ночи заявлено более 3 тыс. точек по всей стране. И почти все – бесплатно.

Вообще-то «Ночь искусств» проводится в Москве с 2013 года и как бы завершает серию подобных «ночей», куда входят «Ночь в музее», «Ночь музыки», «Ночь в театре», «Библионочь». Задумывалось все в те благословенные времена, когда, как принято сейчас говорить, «у власти были хипстеры». Вот, что говорил тогдашний культурный министр Москвы Сергей Капков: «Мы хотим добиться того, чтобы каждый москвич не менее чем два раза в год посещал музеи и театры как соучастник и, более того, сотворец культурных процессов». Хипстеры ушли давно, однако система работает.

Должен сказать, что я впервые сумел побывать на вечерних культурных бдениях. Вместе с 250 тыс. москвичей. А в далеком Якутске, между прочим, при температуре минус 19, вместе со мной приобщился к культуре 621 якутянин. По остальным регионам число участников все еще подсчитывается.

Так что это – «культурная ночь»? Профанация властей, придуманная для отмывания денег и красивых отчетов? Или действительно попытка приобщить к культуре максимальное число людей, в обычной жизни игнорирующих этот сегмент общественной активности? Считайте меня безнадежным романтиком и оптимистом, но я придерживаюсь второго мнения. Расскажу о том, что видел сам.

Открытие «Ночи» состоялось в Российском национальном музее музыки с традиционным присутствием обоих руководителей отечественной культуры – федерального министра Мединского и городского министра Кибовского. Они осмотрели выставку музыкальных инструментов из госколлекции и прослушали концерт с участием этих Страдивари и Альбани. Здесь собралась традиционная музыкально-музейная публика.

Так случилось, что мои праздничные путешествия оказались связаны с музыкой. В Музее Москвы был концерт для 100 лэптопов. В Мультимедиа Арт Музее прекрасная выставка Пивоварова сопровождалась выступлением модной столичной группы диджеев. И в этом была логика – аудитория этого музея ориентирована подчеркнуто молодежно. Молодым любителям искусства нужны танцы.

Они были. Знаю, что во многих выставочных залах и библиотеках, более рассчитывающих на посещение жителей района, которые часто приводят детей, устраивались лекции и мастер-классы. Что-то вроде «Лепим козюли» (имеются в виду фигурки животных – козочек – из теста). Еще в московской афише меня привлекло название выставки в недавно открывшемся Музее современной фортификации – бункере МИД СССР: «Москва НЕ провалится».

Но я закончил свой ночной поход на Волхонке. Заглянул в окна Галереи Ильи Глазунова, где гардероб без десяти 12 ломился от курток и пальто – вот так и понимаешь, что востребовано широкой публикой. И впервые посетил Музей сословий России, расположенный встык с Галереей. Насладился тремя этажами личной коллекции Глазунова. Там много всего – про Россию. Патриотам посещение обязательно.

Дмитрий Буткевич, «КоммерснтЪ FM»