В России назрела жесткая необходимость перемен. Понимает ли это власть?

Российская экономика на подъеме, зарплаты растут, в обществе царит согласие. Подобные заявления накануне праздников звучали из уст представителей российской власти.

Эти слова подкреплялись и цифрами, в частности, правительство рапортовало о новой заморозке цен на бензин. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что таким образом Кремль попытался доказать стране, что перемены не нужны.

За неделю до праздников россияне разгадывали ребус – стали они жить лучше или нет. Ведь президент сказал, что экономика страны на подъеме, а правительство отчиталось – майские указы выполняются, зарплаты растут, причем беспрецедентными темпами. Эта фраза министра труда Максима Топилина вызвала нервную реакцию, однако при детальном рассмотрении пришлось признать – да, действительно зарплаты растут.

Может быть, слово «беспрецедентно» применительно к 11% роста звучит не очень, но, тем не менее, положительная динамика в этой сфере есть. В соответствии с майскими указами оплата труда значимым категориям граждан – врачам, учителям – действительно повышается. Факт.

Правда, условия труда при этом ужесточаются. И в рейтинге предпринимательской активности Doing Business Россия также поднялась на четыре строчки. Тоже с проблемами (а где их нет?), но свое дело в России можно относительно просто открыть и вести.

Что касается других аспектов, то здесь тоже не без нюансов: полицейские где-то кого-то изнасиловали, но их схватили за руку. То есть здесь так же, если брать в целом, нас защищают. И санкциям мы эффективно противостоим – только крепчаем, закаляемся.

И так по всем направлением – непросто, но жить можно.

Что хочет нам сказать власть в этой связи? Несмотря на недостатки и непопулярные меры, жизнь в России, в общем-то, сносная. Замечания, которые возникают, не остаются без внимания. Нельзя сказать, чтобы оперативная, но реакция на них есть. О нас думают.

Вывод – что-то радикально менять в политическом плане, да и в любом другом, смысла нет. Нынешняя российская государственная модель доказала свою устойчивость и жизнеспособность. Поэтому она остается такой, как есть. Что касается запроса на перемены, это во многом надумано.

Кстати, жизнь меняется, но не все стразу: резкие скачки опасны. А если возникают трудности, то их всегда можно оперативно устранять в ручном режиме. Вот, например рост цен на бензин худо-бедно остановили.

Можно было бы с радостью согласиться с такой постановкой вопроса, но, к сожалению, не получается.

Это известно – можно сколь угодно долго загонять болезнь вглубь организма, но она не пройдет, а все равно вылезет, и больному станет хуже. Мы подошли к той черте, когда без перемен уже не обойтись. Тушить пожар бумажной статистикой невозможно.

Очень может быть, что наверху понимают – нужно менять курс. Только вот в каком направлении? В сторону либерализации или закручивания гаек? Скорее всего, преобладает последняя точка зрения.

Но, так или иначе, мы снова на перепутье: после небольшой протестной осени и провала партии власти на выборах в четырех регионах вновь возникло некое подобие дискуссии. Что делать дальше и куда идти? И вот мы услышали ответ – на перемены не надейтесь. У нас и так все хорошо.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»