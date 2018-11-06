Живые и посмертно награжденные. Судьба «вагнеровцев» воевавших в Украине и Сирии

В начале октября Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой «частной военной компании «Вагнера». Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии.

В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них погибли в Сирии в начале февраля – в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. Служба безопасности Украины называет бойцов ЧВК «Вагнера» внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба, ранее известного как ГРУ, пишут на страницах «Настоящее Время» Владимир Рунец и Юрий Баранюк.

Сотрудники СБУ рассказали Настоящему Времени о новом расследовании. Они уверяют, что смогли установить личности двух тысяч бойцов российской ЧВК «Вагнера», которые воевали на востоке Украины и в Сирии. В спецслужбе говорят, что им также известны адреса, по которым прописаны наемники ЧВК.

Украина

Корреспондент «Настоящего Времени» Владимир Рунец проверил данные СБУ и поговорил с участниками конфликта в Донбассе.

С 2014 года в гарнизонный храм Львова приходят многие участники боевых действий в Донбассе. Один из них – Назарий Чигин, он участвовал в обороне луганского аэропорта. Потом его серьезно ранили, и он попал в плен.

Назарий рассказывает, что в плену лично смог убедиться в том, что по ту сторону линии фронта воюют не только сепаратисты.

«Русские военные – они, скажем так, не скрывали. Там были разные – пацаны молодые, такие, как я, лет 25-20, были офицеры. Они не были в звании, но по отношению этих молодых ребят и сепаров к этим старшим было понятно, что это какие-то должностные лица», – вспоминает Назарий.

Украинские спецслужбы утверждают, что «вагнеровцы» действовали, вероятно, и сейчас действуют, на территории именно Луганской области и наибольшие потери на территории Украины понесли в боях за луганский аэропорт, а позже – за Дебальцево. Обороной аэропорта тогда руководил полковник, а сейчас генерал и герой Украины Андрей Ковальчук.

Он рассказал, что тогда их информировали о «возможных действиях бандформирования «Вагнер», а далее это подтверждали местные жители. «Возможно, они точно не владели информацией, но все равно кто-то где-то слышал это название и, соответственно, информация уже доходила до меня, как до руководителя, там, в луганском аэропорту», – пояснил Андрей Ковальчук.

Офицер СБУ Игорь Гуськов занимается расследованием действий ЧВК «Вагнера» в Украине с мая 2014 года. По его словам, от частных военных компаний других стран российская отличается кардинально.

«Во-первых, это спецподразделение спецслужб России, у нас все основания есть говорить о том, что это спецподразделение Главного управления Генерального штаба, более известного как ГРУ ГШ», – говорит Гуськов.

В СБУ заявляют, что несмотря на то, что «вагнеровцев» впервые заметили в Донбассе, а уже потом в Сирии, Ливии и даже Центральной Африке, люди, позже ставшие наемниками, участвовали еще в аннексии Крыма.

«Мы видим, что они пересекали государственную границу, как правило, на паромах со стороны России в Крым и принимали там участие, – пояснил Игорь Гуськов. – Но как само подразделение, которое имело уже личные должности, штатные номера и структуру определенную, которую мы знаем сегодня, оно появилось в мае 2014 года в Луганской области».

Российские федеральные каналы оставили без внимания публикацию списка участников ЧВК «Вагнера». Только подконтрольное Евгению Пригожину издание «Федеральное агентство новостей» опубликовало материал, в котором процитировало члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова. Он назвал фигурантов списка СБУ героями России.

Позже на сайте проекта «Информ-напалм» опубликовали сканы паспортов предполагаемых членов ЧВК «Вагнер», которые попали в списки СБУ. Корреспонденты Настоящего Времени проверили по базе данных Федеральной налоговой службы России: люди с такими паспортными данными действительно существуют, но пообщаться с фигурантами списков СБУ практически невозможно – их профили в социальных сетях закрыты, а телефоны не работают.

По данным СБУ, через ЧВК «Вагнера» в разные периоды прошло более пяти тысяч человек. Conflict Intelligence Team ровно год назад публиковала фотографию жетона «вагнеровца» с порядковым номером 4293. Но сейчас, утверждают в украинской спецслужбе, после значительных потерь в Сирии и Донбассе эта структура испытывает кадровый кризис.

«Видим, что как минимум 20% – это люди с уголовным прошлым. Можно делать определенные выводы о снижении критериев к тем, кто поступает в «Вагнера», – говорит Игорь Гуськов. – Если раньше, мы знаем четко, что они проходили полиграф вот на том этапе (и у нас есть данные даже, кого отклонили), то на сегодняшний день из-за огромных потерь «Вагнера» идет комплектование уже по значительно сниженным критериям».

Украинские спецслужбы уверяют, что в ближайшее время опубликуют больше информации о членах ЧВК «Вагнера». Все факты, собранные спецслужбами, украинские власти собираются использовать в международных судах против Российской Федерации.

Россия

Журналист «Настоящего Времени» Юрий Баранюк попытался верифицировать часть списка, опубликованного СБУ, и выбрал тех, кто живет или жил в Самарской области. Этот регион расположен не так близко к Москве, здесь трудно найти хорошо оплачиваемую работу и легко попасть под сокращения. Особенно в Тольятти, где ситуация на рынке труда во многом зависит от того, как идут дела на АвтоВАЗе. Вполне подходящее место для найма рекрутов в частную армию.

По данным украинской спецслужбы, из Самары и Тольятти в ряды частной военной компании записывались четверо: Виталий Устинов, Олег Жалыбин, Егор Светкин и гражданин Молдовы Сергей Прида. Автор расследований о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков рассказал Настоящему Времени, что располагает достоверными сведениями как минимум о двоих из этого списка – Светкине и Приде, которые состояли или состоят в группе Вагнера. Остальные фамилии он подтвердить не смог. Из публикаций различных медиа, в том числе из расследований «Фонтанки», известны фамилии еще пятерых наемников ЧВК «Вагнер» из Самарской области.

Найти следы жителей Тольятти, которые в мирное время погибли в горячих точках, оказалось не так сложно – много информации находится в открытом доступе.

Григорий Мечтанов

Мечтанов был предпринимателем: с 1994-го на него было зарегистрировано туристическое бюро «Турмет». Но бизнес не пошел – остались только долги. Из судебных материалов следует, что Мечтанов не вернул деньги банку, а никто из его родственников не захотел наследовать его имущество – а значит и выплачивать долг по кредиту. О финансовых проблемах стало известно уже после смерти Григория Мечтанова из определения Самарского областного суда.

В Тольятти журналисты нашли Мечтанова-старшего. Отец Григория не скрывает, что потерял сына и что тот был награжден посмертно орденом Мужества. Памятный знак Геннадий Григорьевич показывать не захотел и уточнил, что пока не может рассказать, как и за что получил награду его погибший сын.

«Это закрытая информация, когда она откроется – неизвестно. Не обижайтесь. Это просто болячка наша большая. Для прессы пока эта тема закрыта», – сказал он журналистам.

Автор заметки на украинском сайте «Миротворец» называет Мечтанова «боевиком» так называемой «ДНР». Из публикации издания «ВолгаНьюс» следует, что его наградили как «участника боевых действий в Чеченской Республике». При этом похоронен Григорий Мечтанов не на Аллее героев, где находятся могилы кадровых военных.

Василий Юрлин

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, за полгода до смерти Василий Юрлин пытался заняться бизнесом, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Но в итоге выбрал поездку в Сирию.

Его сосед подтверждает, что Юрлин воевал в Сирии: «Он попал туда по контракту. Он в горячей точке служил».

В СБУ считают, что Юрлин служил в ВДВ в начале нулевых, принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане. В его аккаунте во вконтакте особенно много фото с друзьями в голубых беретах. Вместе они постоянно отмечали день ВДВ.

Василий Юрлин похоронен на Приморском кладбище вместе с обычными горожанами. Но его надгробная плита сильно отличается от остальных. С большого гранитного камня смотрит мужчина в военной форме. За ним – парашютисты, самолет, рядом – выцветший голубой берет.

Если верить соседям погибшего, с военной службы Юрлин давно уволился, после этого окончил Тольяттинский государственный университет. В Сирию он ездил, уже будучи гражданским. «На заводе работал, потом уволился, – рассказал журналистам сосед Юрлина. – А потом завербовался в Сирию. Их там пять, кажется, человек погибли – на мине подорвались».

Андрей Шрейнер

Посмертную награду тольяттинца Андрея Шрейнера получили его родственники. Он похоронен на Аллее героев Баныкинского кладбища в Тольятти.

На анонимном сайте gruz200.net опубликовано свидетельство о смерти на имя Шрейнера. Из него следует, что мужчина погиб в Донецкой области Украины. Но подтвердить подлинность документа журналисты не смогли. По официальной версии, орден Мужества Шрейнер получил за участие в боевых действиях в Чечне, хотя в начале 2015 года боев там не было. Зато дата смерти тольяттинца совпадает со временем столкновений под Дебальцево на востоке Украины.

Андрей Ельмеев

Рядом со Шрейнером похоронен Андрей Ельмеев. На могильной плите тоже выгравирован орден Мужества. Награда – посмертная. И дата смерти у Ельмеева со Шрейнером одна. Журналист Денис Коротков в расследовании на сайте «Фонтанка.Ру» еще в 2016 году установил, что Шрейнер и Ельмеев не имели никакого отношения ни к ополчению, ни к кадровой армии России.

Ельмеева и Шрейнера похоронили со всеми воинскими почестями рядом с другими бойцами, которые погибли при исполнении служебного долга.

Журналистам не удалось найти в Тольятти родных Шрейнера и Ельмеева и задать им вопрос, что делали их близкие в Донбассе. Но у этих двоих, так же, как и у Григория Мечтанова и Василия Юрлина, были проблемы с деньгами. Каждый в прошлом – военнослужащий. Они – далеко не единственные рекруты «Вагнера» из Самарской области.

По данным «Republic», на тренировочной базе Молькино в Краснодарском крае наемники получают в среднем около 80 тысяч рублей в месяц. В Сирии зарплаты значительно выше, говорили собеседники издания – 240 тысяч рублей.

«Это потеря монополии государства на военное насилие»

Это общемировая тенденция, когда частные военные компании выполняют функции, которые раньше выполняли только вооруженные силы, уверен заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев.

По его словам, такая тенденция связана с потерей монополии государства на военное насилие.

Владимир Рунец, Юрий Баранюк, «Настоящее Время»