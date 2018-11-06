Для Украины хорошим будет любой расклад американских выборов

Шансы на то, что демократам в США удастся переломить ситуацию, крайне невелики. Но не победа демократов ни побед республиканцев не ухудшит отношения США к Украине.

От результатов промежуточных выборов в США политический курс этой страны не изменится – по крайней мере внешний. Понятно, что демократы возлагают основные надежды на то, чтобы стать возле администрации Трампа – иначе трампизм дальше будет шагать по Америке и миру, пишет на страницах «Нового Времени» политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

Победа в Бразилии Жаира Болсонару, которого называют тропическим Трампом, показывает, что идеи и ценности американского президента востребованы – нравится демократам это или нет.

Что такое трампизм? Это отказ от ценностей вроде прав человека, свободы вероисповедания и сексуальных меньшинств в угоду экономическим интересам. Трамп сказал, что для них не столько важен вопрос демократических ценностей, сколько приоритеты американского народа.

И очевидно, что этот пример консервативного подхода понравился. Как иначе объяснить то, что Бразилия, которая была под левыми президентами, сделала резкий шаг вправо – к Болсонару?

Сейчас в странах Южной и Северной Америки усиливается влияние правых партий. Там видят, что в обмен или наступление на определенные свободы, американцы получили неоспоримые экономические бонусы – прежде всего увеличение доходов населения.

Сейчас США переживает рекордный рост экономики. Республиканцы продвигают лозунг «обещания даны, обещания сдержаны» – и это увеличивает шансы на то, что сегодня республиканцы удержат две палаты Конгресса.

Но это не конец истории. Трампа неоднозначно воспринимают в ЕС. Но вместе с тем в Восточной Европе есть много стран, где трампизм популярен и востребован. В частности, Венгрия и Польша – там американский президент имеет высокий уровень поддержки среди местного населения.

Вопрос, который постоянно задают даже ближайшие советники президента, – как далеко может завести этот отход от ценностей? Никто не знает.

Многие критиковали Трампа за его северокорейскую сделку. Но он объяснил, что сознательно не упоминает ситуацию правам человека в КНДР, поскольку взамен получит безопасный мир, договорившись о сокращении ядерных арсеналов. Как говорится, я это покупаю, или нет. Так вот американские избиратели покупают в большинстве именно то, что им предлагает Трамп.

Приведу другой пример. Когда Иран не согласился на сотрудничество с США, то взамен получил очень жесткие санкции, которые вступили в силу с понедельника. И это после определенного периода либерализации во времена президентства Обамы.

То есть Трамп дает пример – или вы разделяете ценности глобального трампизма, или для вас наступают плохие времена. И никто не знает границ Трампа. Пример с Северной Кореей показывает, что для обещанного достижения безопасности Трамп готов на сделки с самыми выдающимися диктаторами. И следует признать: он достигает результатов.

Шансы на то, что демократам удастся переломить ситуацию, крайне невелики. Очень осторожне проныры говорят, что им, возможно, удастся взять большинство в Палате представителей.

О Сенате вообще речь не идет – он останется крепостью республиканцев. В конце концов, за два года после избрания Трампа демократическая партия так и не успела родить ярких лидеров, зато администрация президента осуществляет самое главное – экономические реформы, которых требовало общество.

Даже если демократы где-то и получат больше мест в Палате представителей, внешнего политического курса США это не изменит. Ведь согласно их конституции, внешняя политика – как и в Украине – является компетенцией исключительно президента. А Конгресс имеет скорее совещательную функцию.

В этой ситуации для Украины вообще нет никаких плохих сценариев. И республиканцы, и демократы крайне настроены на нашу поддержку: между собой они соревнуются, кто введет более радикальные санкции против России и кто предложит больше законопроектов на усиление безопасности Украины.

Поэтому для нас любой результат этих выборов никак не изменит ситуацию. Наоборот – поддержка Украины укрепляется.

Тарас Березовец, «Новое Время»