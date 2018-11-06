В ОБСЕ считают, что «выборы» в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям

Такое заявление представитель ОБСЕ в Минске сделал сразу по заседания Трехсторонней контактной группы.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик считает, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса не соответствуют Минским соглашениями. Он заявил об этом журналистам рассказывая про итогам заседания ТКГ во вторник в Минске, передает «Интерфакс-Украина».

«Я лично считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений», – сказал он.

По его словам, политподгруппа на заседании во вторник «среди прочего обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами».

Сайдик отметил, что в связи с этим во время пленарного заседания ТКГ был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

В то же время представитель Украины в гуминатирний подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что в Минске «РФ официально заявила, что признает результаты организованных ими же «выборов» московских марионеточных режимов».

В Мінську сьогодні відбулося засідання ТКГ і робочих груп. На всіх групах українська сторона підняла питання скасування… Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 6 листопад 2018 р.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе не безграничен, поэтому для нее очень важно, кто будет «управлять» оккупированными регионами.

Об этом он сказал журналистам, комментируя так называемые «выборы» главарей ОРДЛО, передает «ТАСС».

«Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично», – признал представитель Кремля.

По его словам, «чрезвычайно важно» то, кто будет руководить так называемыми «республиками».

Отмечается, что Песков пока отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО «выборов».

Он отметил, что прежде нужно дождаться их итогов.

Сообщается, что комментируя реплику журналиста о том, что в минских соглашениях говорится о проведении выборов на Донбассе по украинскому законодательству, пресс-секретарь Путина посоветовал внимательно перечитать документ.

«Интерфакс-Украина»