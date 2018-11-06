Встреча с Путиным в Париже может не состояться, – Трамп

При этом Трамп подтвердил запланированную ранее встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине 30 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, встретится ли он с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Париж, пишет «Reuters».

При этом Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине 30 ноября.

«Мы еще ничего согласовали. Мы не знаем, что это будет подходящее место. Я буду в Париже с другими целями, но мы встретимся на G20», – сказал Трамп.

«Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Наверное, нет», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября во время празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Участие в торжествах в Париже примет и президент Петр Порошенко.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидері США и РФ могут провести «продолжительную и основательную» встречу в Аргентине на полях саммита G20.

Саммит G20 в Аргентине запланирован на 30 ноября – 1 декабря.

«Reuters»