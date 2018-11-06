В России режут на металл украинские вагоны, – контрактник Андреев

На территории воинской части железнодорожных войск России в Балашихе режут на металл вагоны. Среди этих вагонов есть вагоны с маркировкой украинской железной дороги.

Вопрос происхождения этих вагонов остается открытым, несомненно только одно – когд-то они принадлежали украинской железной дороги. Не исключено, что эти вагоны были вывезены в Россию с оккупированной части Донбасса. Бывший военнослужащий-контрактник железнодорожных войск России Кирилл Андреев, раскрывший для масс-меди факты коррупции и воровства в его части, рассказал об этом в эксклюзивном интервью «Украинско-российскому обозрению».

«На территории части режут на металл железнодорожные вагоны, который затем реализуют по коррупционным схемам, обеспечивающим личное обогащение командира части и старших офицеров», – заявил бывший контрактник.

«Среди вагонов, которые режут в части, есть вагоны с различными маркировками, свидетельствующие о принадлежности различным железным дорогам. Помимо российской маркировки вагонов встречается беларусская и украинская маркировка. Трудно сказать кому эти вагоны принадлежали в последнюю очередь, но не исключено, что они были вывезенные с оккупированной территории Донбасс», – особо подчеркнул Андреев.

Ранее сообщалось, что тема российской агрессии против Украины на Донбассе – является запретной и тщательно замалчиваемой темой в армейской среде России.

В тоже время, как сообщалось, снабжением российской группировки на Донбассе занимается 39 железнодорожная бригада.

Вместе с тем, ФСБ России пытается установить контакты с представителями политической эмиграции из России, используя для этого работающих по их непосредственным контролем российских родственников, друзей и знакомых. В частности ФСБ проявляет особый интерес к российскому политэмигрнту Олегу Шро находящемуся в статусе получения статуса убежища в Украине.

Контрактник Андреев заявляет, что без личной санкции верховного главнокомандующего Владимира Путина отправка военнослужащих в Украину невозможна, а без личной санкции министра обороны не возможны командировки даже внутри российских границ.

«Украинско-Российское обозрение»