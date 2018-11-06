Украинская «дочка» российского ВТБ борется с оттоком клиентов

В банке ввели дополнительные комиссии за снятие средств и закрытие клиентских счетов. ВТБ испытывает снижение ликвидности.

5 ноября «ВТБ Банк» был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО «ВТБ Банк», которое происходило в процессе свертывания деятельности АО «ВТБ Банк» уже длительное время и было углубленное решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов финансового учреждения», – сказано в сообщении.

Как пояснили в НБУ, это решение суда фактически лишило «ВТБ Банк» возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

«Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости будет принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством», – сказано в сообщении.

В то же время в НБУ подчеркивают, что ситуация с ликвидностью в «ВТБ Банк» никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

«На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», – заявили в НБУ.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий «ВТБ», «Проминвестбанка» и «Сбербанка». Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного «Приватбанка» Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Пресс-служба НБУ