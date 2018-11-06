Российские войска за пределами страны могут быть направлены только с санкции верховного главнокомандующего, – контрактник Андреев

Без санкции министр обороны России не один командир части не может откомандировать военнослужащих даже внутри России. На отправку бойцов за пределы России обязательно нужна санкция, в соответствии с которой издается приказ по части.

Российские военнослужащие покидаю пределы России, по делам службы только с санкции верховного. В частности военнослужащие направленные в Сирию прикомандировываются к одной из частей постоянной дислокации в этой стране рассказал бывший военнослужащий-контрактник железнодорожных войск России Кирилл Андреев в эксклюзивном интервью «Украинско-российскому обозрению».

«Без санкции министра обороны военнослужащих вообще не могут откомандировать даже внутри России, а для заграничной командировки требуется санкция верховного. Обычно, знаю это по Сирии – бойцов прикомандировывают к заграничным российским частям», – заявил бывший контрактник.

«Не знаю точно, как оформляют командировки российских военных в Украину, но могу сказать, что без санкции верховного главнокомандующего такое просто не возможно. Без личного приказ Путина российски солдат никуда не могут отправить за границы России. Поэтому все доказательства надо искать в документах Кремля», – особо подчеркнул Андреев.

Ранее сообщалось, что тема российской агрессии против Украины на Донбассе – является запретной и тщательно замалчиваемой темой в армейской среде России.

В тоже время, как сообщалось, снабжением российской группировки на Донбассе занимается 39 железнодорожная бригада.

Вместе с тем, ФСБ России пытается установить контакты с представителями политической эмиграции из России, используя для этого работающих по их непосредственным контролем российских родственников, друзей и знакомых. В частности ФСБ проявляет особый интерес к российскому политэмигрнту Олегу Шро находящемуся в статусе получения статуса убежища в Украине.

Контрактник Кирилл Андреев сообщил, что на территории его части режут на металл вагоны с украинской маркировкой. Возможно они были вывезены в Россию с оккупированной части Донбасса.

«Украинско-Российское обозрение»