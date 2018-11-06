Россияне готовы отказаться от статус «великой державы» за повышение своего благосостояния

Россияне заговорили о «справедливости» и «демократии», в обмен на готовность отказаться от статуса «великой державы» и противостояния мира.

Граждане России готовы пожертвовать статусом «великой державы» взамен на заботу государства о благосостоянии граждан и демократию. Соответствующие перемены выявили ученые Института социологии РАН, пишет «КоммерсантЪ».

Сообщается, что «Державность и военная мощь», которые с 2014 года были приоритетом для граждан РФ стали второстепенными.

«Справедливость, державность и демократия – такие предпочтения россиян выявил научно-исследовательский центр», – пишут в издании.

Так, в 2014 году для россиян важными были только «справедливость и державность», тогда 67% считали, что «Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами», а сейчас так считает только 49%.

Сейчас 51% опрошенных уверен, что «Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь второстепенны» (в 2014 году державность была второстепенной для 33%).

Также изменилось отношение россиян к контрсанкциям, которые Россия ввела в ответ на санкции западных стран: позитивно к ним относятся 47% респондентов, а в 2014 году таких было 60%.

По мнению опрошенных, статус «великой державы» зависит от внутренней политики.

Среди условий для приобретения такого статуса 67% россиян считают развитую экономику, 66% – высокий уровень благосостояния граждан.

Кроме того 13% опрошенных заявили, что Россия должна «стать мировым центром влияния», 8% – «цивилизационным мостом между Европой и Азией», 7% – получить контроль над территориями бывшего СССР.

Впервые за четыре года социологи зафиксировали рост запроса россиян на демократию с 27% до 37%.

Ранее сообщалось, что россияне считают, что их объединяет победа в «Великой отечественной войне» и аннексия Крыма.

«КоммерсантЪ»