ФСБ постоянно интересуются судьбой политэмигрантов из России, – контрактник Андреев

ФСБ интересуют вопросы, где человек находится, как он живет и другая информация. Кроме этого спецслужба пытается установить с использованием подсадных уток.

ФСБ пытается установить контакт с российскими политэмигрантами. Для этого он пытаются привлечь российских знакомых, что те под контролем ФСБ установили контакт. В частности с таким предложением неоднократно обращались к бывшему военнослужащему-контрактнику железнодорожных войск России Кирилл Андреев, о чем он рассказал в эксклюзивном интервью «Украинско-российскому обозрению».

«ФСБ неоднократно обращались ко мне и очень жестко требовали от меня установления контакта с политбеженцем Олегом Шро, получающим защиту в Украине. Я откзлся контактировать с ним под контролем ФСБ, напомнив им про конституционные права российского гражданина», – заявил бывший контрактник.

«В свое время Олег Шро заступился за меня, когда я вошел в конфликт с администрацией вуза в котором учился. В результате он подвергся давлению со стороны администрации и вынужден был покинуть Россию. В настоящее время он получает статус убежищ в Украине», – особо подчеркнул Андреев.

Ранее сообщалось, что тема российской агрессии против Украины на Донбассе – является запретной и тщательно замалчиваемой темой в армейской среде России.

В тоже время, как сообщалось, снабжением российской группировки на Донбассе занимается 39 железнодорожная бригада.

Контрактник Андреев заявляет, что без личной санкции верховного главнокомандующего Владимира Путина отправка военнослужащих в Украину невозможна, а без личной санкции министра обороны не возможны командировки даже внутри российских границ.

Контрактник Кирилл Андреев сообщил, что на территории его части режут на металл вагоны с украинской маркировкой. Возможно они были вывезены в Россию с оккупированной части Донбасса.

«Украинско-Российское обозрение»