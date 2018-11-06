В России требуют от мессенджеров обязательной идентификации пользователей

Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром России Медведевым.

Правительство России обязало администраторов мессенджеров проверять идентичность пользователей по номеру телефона, пишет «Новая Газета» со ссылкой на постановление, подписанное премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что новые правила вступают в силу через 180 дней после опубликования постановления.

Согласно документу, администраторы будут направлять запрос сотовым операторам о том, действительно ли номер телефона зарегистрирован на того или иного пользователя.

На ответ операторам дадут 20 минут. Если данные пользователя не совпадут с теми, что указаны в базах данных операторов, то он не сможет пройти идентификацию и получить доступ к мессенджеру.

Кроме того, операторов связи обяжут отмечать в своих базах, какими мессенджерами пользуется конкретный абонент.

Отмечается, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что действующие сейчас правила регистрации пользователей затрудняют установление их личности, а это мешает правоохранителям при расследовании преступлений.

«Новая Газета»