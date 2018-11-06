Снабжением российской группировки на Донбассе занимается 39 железнодорожная бригада, – контрактник Андреев

Эта бригада железнодорожных войск ответственна за все армейские перевозки на юге России, и граничащая с Донецкой и Луганской областями Украины Ростовская область России – в зоне их ответственности.

Железнодорожными перевозками всех армейских грузов на юге России занимается 39 бригада железнодорожных войск России расквартированная в Абакане. Так как железнодорожные войска занимаются перевозкой всего, что связанно с армейским снабжением именно она скорее всего задействована в операциях на Донбассе, – пояснил в эксклюзивном интервью «Украинско-российскому обозрению» бывший военнослужащий-контрактник железнодорожных войск России Кирилл Андреев, обвинивший недавно командира своей части в воровстве и коррупции.

«Железнодорожные войска перевозят все и вся. Эшелоны идут с собственной охранной железнодорожных бригад, то снабжением российских войск на Донбассе занимаются именно железнодорожные бригады», – заявил бывший контрактник.

«На юге России за железнодорожные перевозки отвечает 39 бригада расквартированная в Абакне. Вероятней всего именно она задействована в обеспечение снабжения российской группировки на Донбассе. Но утверждать со стопроцентной уверенностью я не могу, в отличие от бригад задействованных в сирийских операциях», – особо подчеркнул Андреев.

Ранее сообщалось, что тема российской агрессии против Украины на Донбассе – является запретной и тщательно замалчиваемой темой в армейской среде России.

Вместе с тем, ФСБ России пытается установить контакты с представителями политической эмиграции из России, используя для этого работающих по их непосредственным контролем российских родственников, друзей и знакомых. В частности ФСБ проявляет особый интерес к российскому политэмигрнту Олегу Шро находящемуся в статусе получения статуса убежища в Украине.

Контрактник Андреев заявляет, что без личной санкции верховного главнокомандующего Владимира Путина отправка военнослужащих в Украину невозможна, а без личной санкции министра обороны не возможны командировки даже внутри российских границ.

Контрактник Кирилл Андреев так же сообщил, что на территории его части режут на металл вагоны с украинской маркировкой. Возможно они были вывезены в Россию с оккупированной части Донбасса.

«Украинско-Российское обозрение»