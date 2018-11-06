Московский клир отказывается участвовать в Объединительном соборе украинской церкви

Такая официальная позиция главы церкви Московского патриархата в Украине Онуфрия и синода этой церковной организации.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает невозможным свое участие в объединительном соборе. Глава пресс-службы Киевского митрополита МП Онуфрия архиепископ Нежинский Климент сообщил об этом церковному порталу «Orthodoxia.Info».

Представитель МП отметил, что не видит возможности участвовать в создании единой украинской церкви.

«Близкий соратник Онуфрия подчеркивает, что считает невозможным свое участие, а также участие всех членов Украинской Церкви Московского патриархата в Объединительном Синоде Украинской епископов», – пишет издание.

Климент также назвал сюрреализмом решение Константинополя об отмене документа, которым вводился Московский патриархат на территории Украины.

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

«Orthodoxia.Info»