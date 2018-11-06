В российской армии не принято обсуждать ситуацию на Донбассе, – контрактник Андреев

Обсуждение ситуации на Донбассе – фактически запретная тема в армейской среде, в отличие от гордо обсуждаемых вопросов оккупации Крыма и участие российских войск в войне в Сирии.

В российской армии не приняты разговоры об агрессии против Украины на Донбассе. В армейской среде эта тема старательно замалчивается, в отличие от бравурных и гордых возгласов «Крым наш!», рассказал в эксклюзивном интервью «Украинско-российскому обозрению» бывший военнослужащий-контрактник железнодорожных войск России Кирилл Андреев, обвинивший недавно командира своей части в воровстве и коррупции.

По этой причини, даже в армейской среде участие российских российских войск в боевых операциях против украинской армии носит характер слухов, зачастую очень противоречивых. Это порождает ситуацию «информционного шума», который просто дезориентирует

«Об участие российских войск в агрессии против Украины, мне известно только по очень противоречивым слухам, в отличие от участие наших войск в Сирии. У меня нет достоверных, непротиворечивых доказательств такого участия в агрессии против Украины железнодорожных войск России. Кто-то говорит, что есть, кто-то говорит, что нет», – заявил бывший контрактник.

«В армейской среде не принято обсуждать ситуацию на Донбасс. Фактически этот вопрос старательно замалчивается. Если с аннексией и оккупацией Крыма нас каждый год торжественно поздравляют, то о Донбассе даже не вспоминают», – особо подчеркнул Андреев.

В тоже время, как сообщалось, снабжением российской группировки на Донбассе занимается 39 железнодорожная бригада.

Вместе с тем, ФСБ России пытается установить контакты с представителями политической эмиграции из России, используя для этого работающих по их непосредственным контролем российских родственников, друзей и знакомых. В частности ФСБ проявляет особый интерес к российскому политэмигрнту Олегу Шро находящемуся в статусе получения статуса убежища в Украине.

Контрактник Андреев заявляет, что без личной санкции верховного главнокомандующего Владимира Путина отправка военнослужащих в Украину невозможна, а без личной санкции министра обороны не возможны командировки даже внутри российских границ.

Контрактник Кирилл Андреев так же сообщил, что на территории его части режут на металл вагоны с украинской маркировкой. Возможно они были вывезены в Россию с оккупированной части Донбасса.

«Украинско-Российское обозрение»