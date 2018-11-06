В сети появилось откровение Фирташа о Тимошенко и газовых отношениях с Россией

Будучи премьер-министром Украины Тимошенко зарекомендовал себя, как явный агент иностранного влияния. Отсюда и злополучные газовые контракты навязанные Украине.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ рассказал подробности о заключение газовых контрактов с Россией премьер-министром Юлией Тимошенко при президенте Викторе Ющенко. Фирташ рассказывает подробности работы Тимошенко на видеозаписи опубликованной на своей странице председатель объединения «Гідність», инициатор движения «Ціна життя», организатор Люстрационного комитета Майдан Дмитрий Карп в Facebook.

«Вспомним 2005 год. Тимошенко, премьер-министр – в розыске Итерпола по представлению России. У нее шлейф проблем, которые надо решать», – напомнил олигарх.

Як завербували Тимошенко на компроматі. Фірташ про Тимошенко та газ! Невідоме раніше відео записане під час розмови з журналістами "Комерсант-Україна".Поширюй. Вподобай Карп Дмитрий Опубліковано Дмитром Карпом Понеділок, 5 листопад 2018 р.

«В итоге – Юлия Тимошенко в должности премьер фактически работала агентом чужой страны», – подчеркнул Фиртш.

Дмитрий Карп, Facebook