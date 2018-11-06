Контрактник: В России замалчивают факт участия армии в агрессии против Украины

Контрактник рассказал о том, как российских солдат отправляют в зарубежные командировки.
В конце прошлой недели ресурс, связанный с российским оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским – «МБХ-медиа», – опубликовал интервью с российским контрактником, военнослужащим Железнодорожных войск России. В этом интервью уволившийся со службы Кирилл Андреев рассказал об известных ему фактах коррупции, воровства, грубого нарушения воинского устава со стороны командования и старших офицеров российской войсковой части № 11 300 – 857-го Учебного центра железнодорожных войск России.
В интервью речь идет о воровстве металла, поступавшего в часть, а также утилизации по коррупционным схемам железнодорожных вагонов. Речь идет о миллионных хищениях армейского имущества и незаконном обогащении командования части.
Нам удалось разыскать этого контрактника, и он согласился дать интервью режиме видео-конференции. Беседовал с Кириллом Андреевым редактор портала «Украинско-российское обозрение» Олег Шро.
– Добрый вечер, Кирилл! Спасибо, что согласились побеседовать с нами.
– Добрый день, Олег
– Представитесь, пожалуйста, для наших зрителей. Расскажите немного о себе.
– Меня зовут Кирилл Андреев. Живу в маленьком провинциальном городке Брянской облаасти. Я – активист, журналист-скандалист, борюсь с тем, что является неправильным, ненужным, вредным. За это меня не любят. Но если будет больше таких людей, как я, Россия станет страной, пригодной для жизни.
– Кирилл, первый вопрос: что побудило вас рассказать о выявленных фактах коррупции, воровства и неуставных отношений?
– Меня возмущали факты коррупции в моей воинской части. Я не мог этого оставить просто так. Я неоднократно говорил своим командирам, что это недопустимо, что это должно пресекаться.
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Но комбат, подполковник Андрей Дедков, покрывал все нарушения, закрывал глаза на воровство. Из-за этого у меня был с ним постоянный конфликт во время контрактной службы.
В то же время я его предупреждал, что как только закончится срок моего контракта – я предам огласке все факты нарушений, воровства и коррупции в части.
Впрочем есть вопрос – настоящий ли полковник, этот самый Дедков. По возрасту ему только 36, он никак не мог дослужится до такого высокого звания.
– Почему вы не сообщали об этих фактах в прокуратуру и следственные органы во время службы? Если честно, Кирилл, то все это выглядит как месть, ведь вы же уволились со службы? Насколько глубоко укоренилась коррупция и кумовство в российской армии?
– Во время несения службы обращаться в прокуратуру было бесполезно. Дело в том, что в прокуратуре Балашихи служит брат Дедкова. Все жалобы в прокуратуру в конечном итоге возвращают командованию части и жалобщики подвергаются давлению со стороны командиров.
Попытки обращения в московскую прокуратуру тоже не дали результатов. Там нам ответили, что это не их юрисдикция и следует обращаться в прокуратуру Балашихи. В итоге круг замкнулся, цепочка замкнулась.
– Как отреагировали на ваше интервью ресурсу Михаила Ходорковского в вашей воинской части? Располагаете вы такой информацией на данный счет?
– После публикации в части начался форменный треш. Сразу стали искать источник утечки, в части начали прессовать военнослужащих, вне зависимости от звания и должности. Информация о «чрезвычайной ситуации» очень быстро дошла до дежурной смены управления и старшего дежурного офицера Железнодорожных войск России.
Публикация вышла в пятницу, примерно в восемь вечера, уже с десяти-одиннадцати часов оперативный отдел мониторили и собирали всю информацию по самой публикации и ее распространению, готовя доклад для начальник управления генерал-лейтенанта Олега Косенкова.
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В субботу генерал-лейтенант Косенков самолично приехал в часть, но общался только с офицерами. Рядовых и сержантов от него спрятали. Подробности его визита неизвестны.
Но из-за сложившейся ситуации он должен сделать доклад министру обороны генералу армии Сергею Шойгу или даже самому верховному Владимиру Путину.
– Кирилл, вы думаете, что доклад верховному главнокомандующему Владимиру Путину или министру обороны Шойгу что-поменяет? Вы так полагаете?
– Не думаю, что это повлияет на ситуацию. Тем более, что у верховного и так забот хватает.
Но это должно вызвать широкий общественный резонанс, потому что ситуация с коррупцией в части фактически катастрофическая.
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Известно, что Косенков в хороших, дружеских отношения с Шойгу. Поэтому все не останется незамеченным. Кстати, Косенков в свое время давал показания против экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Думаю, что если покопать, то и на самого Косенкова найдется компромат.
– Насколько серьезными могут быть последствия лично для вас?
– Известно, как в России преследую активистов, блогеров, журналистов, вскрывающих болезни общества. Думается, что и я подвергнусь сильному давлению.
Впрочем, такое в моей жизни уже было. Несколько лет назад я вплотную занимался проблемой обеспечения учебного процесса в моем вузе, в котором в аварийном состоянии находится спортзал. Там просто опасно находиться.
В итоге я подвергся сильному давлению со стороны администрации вуза и лично ректора Андрея Антюхова, одного из главных «единоросов» в Брянской области. Тогда за меня вступился один преподаватель, тоже подвергшийся сильному давлению.
– Вы можете назвать имя этого человека?
– Да, я, назову его имя. Это Олег Шро (улыбается). Он тоже подвергся сильному давлению и сейчас скрывается на Украине. Точнее не скрывается, получает статус политического беженца, надеюсь, что скоро получит.
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Вскоре после моего отчисления из вуза, когда меня завалили на экзаменах, меня стали тягать в ФСБ по делу Олега Шро. Интересовались, где он находится и как на него выйти.
Позже, уже в этом году ФСБ требовали от меня выйти на контакт с Шро, но я отказался им помогать.
Думаю, что ФСБ теперь займется мною вплотную.
– Прямой вопрос: Кирилл, вы опасаетесь за свою жизнь?
– Я вспоминаю убийство политика Немцова, журналиста Листьева, за то что они говорили правду. Да, с учетом всех обстоятельств, у меня есть основания опасаться за свою жизнь. Тем более, что мною скорее всего займется ФСБ.
– Какова общественная реакция на обнародованные факты в самой России? Вызвала ли тема злоупотреблений в армии общественный резонанс в стране? Не вскрылись ли другие подобные факты?
– Наблюдается широкая реакция. Информация распространилась по всей России, и даже за рубежом. Идут отклики.
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Отмечу, что одна женщин, скрывающаяся от путинского режима в Чехии, дала очень точный комментарий по ситуации: «Что, вы хотите? Какой верховный – такая и армия».
В общем, вспоминая «кокс» с наклейками «Единой России» – в правительстве им всегда очень весело.
– Возвращаясь к интервью. Вы сказали, что не знаете ,откуда в части появлялся металл. Как вы думаете, с учетом российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и Донбасса не мог ли этот металл поступать к вам в часть с металлургических комбинатов оккупированной части Донецкой и Луганских областей Украины?
Да, у меня были такие мысли, но вариантов слишком много и в самой России, в непосредственной близости к моей воинской части, например Королев. Я не располагаю достоверной информацией на этот счет. Но исключать такой источник поступления металла, я бы не стал.
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А вот вагоны, которые резали в части – вполне могли быть украинскими.
– А маркировки на вагонах украинской железной дороги были?
– Там были различные маркировки: и российские, и беларусские, и украинские. Но вот точно я не могу сказать, какие из них были последними. Но вагоны из Украины были.
– Еще один уточняющий вопрос, несомненно интересующий наших зрителей: известны ли вам факты участия частей и подразделений железнодорожных войск России войне против Украины?
– Этот вопрос известен по слухам. Тут все по-разному.
Но могу точно сказать, что без санкции, как минимум министра обороны, а в реальности это должен быть верховный, использование войск невозможно.
Но есть 39 бригада железнодорожных войск в Абакане, которая занимается всеми перевозками всех военных грузов по югу России. Скорее всего, она завязана и на агрессию против Украины.
– Каким образом участие российских военных в агрессии против Украины оформляется на официальном уровне. Что может считаться доказательством?
– Приказ министра обороны или верховного. Командир части – может только откомандировать в соответствии с этим приказом.
Знаю это точно по командировкам в Сирию, их командируют в зарубежные российские части. Но приказ идет от министра обороны или самого верховного.
– Что вообще говорят в среде ваших сослуживцев об оккупации Крыма и Донбасса Россией? Насколько в военной среде распространен имперско-шовинистический угар?
– Про «Крым наш» – говорят не стесняясь. Про войну на Донбассе даже не упоминают.
– Хотите сказать – замалчивают?
– Да, замалчивают. В армейской среде разговоры на эту тему не приветствуются. Стараются не упоминать про агрессию против Украины.
– И в заключение, как вы оцениваете перспективы антикоррупционного дела, которое вы инициировали?
– Я намерен добиться проверок всех фактов коррупции.
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А генерал-лейтенанта Олега Косенкова, я – вызываю на дуэль. Мне есть о чем с ним поговорить, в присутствии журналистов.
– Спасибо, Кирилл за интервью! Хотите что сказать еще в заключении?
– Не надо боятся, а надо делать то, что надо! Если нас будет больше – мы победим. Поэтому не надо бояться.
– Еще раз, спасибо за интервью! До свидания и удачи, вам в вашей борьбе!
– Надеюсь буду живым…
Олег Шро, специально для «Украинско-российского обозрения»