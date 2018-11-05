СБУ задержала группу пророссийских пропагандистов

СБУ блокировала деятельность группы пророссийских пропагандистов, осуществлявших свою подрывную антиукраинскую деятельность в сети Интернет.

Служба безопасности Украины задержала 9 пророссийских пропагандистов. Они знимлись трансляцией российской пропаганды и другой антиукраинской деятельностью. В понедельник об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Указывается, что СБУ в течение сентября-октября блокировала деятельность «межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора».

«Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков», — сообщили в СБУ.

Также сообщается, что задержанные публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержки террористов «Д/ЛНР».

СБУ