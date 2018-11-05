Так что случилось с Днем народного единства в РФ?, – Евгений Киселев

Он накрылся медным тазом, утонул, как подлодка «Курск» в самом начале путинского правления, благодаря гибели которой умные люди сразу увидели и поняли настоящее лицо нового президента России.

Как плавучий док в Росляково, едва не утащивший за собой на дно «Адмирала Кузнецова», который стал еще одним знаком беды в России, в которой, как хорошо видится мне на расстоянии, из моего киевского далека, все множится и множится неблагополучие, – пишет на страницах своего блог на сайте рдиостнции «Эхо Москвы» журналист Евгений Киселев.

А выдуманный насквозь искусственный праздник рано или поздно должны были отменить. Ну, может быть, и не отменят сразу. Все равно – ведь в России единственный искренний настоящий праздник – Новый год.

А как еще может быть в стране без идеологии, где в один день проводится и акция «Возвращение имен» и празднование 100-летия комсомола. Где если и есть какая-то государственная идея, то только одна: сохранить нынешний режим в неприкосновенности как можно дольше, чтобы Путин не мытьем, так катаньем оставался у власти.

Конечно, в такой ситуации в качестве национальной идеи сгодился бы культ личности. Только вот беда – Путин на предмет культа не тянет, – признайтесь честно. И потом «один народ – одна страна – один лидер» – это где-то уже было. Лучше не рисковать.

Ну а как же быть, – спросят россияне. А никак. Я вот живу и ни с кем не объединяюсь, ни с кем не хочу чувствовать единства, кроме самых любимых мне родных и близких мне людей. Хочу быть сам по себе: сам решать, где мне жить, с кем жить, чем заниматься.

Кому поклоняться, ходить на выборы, не ходить – сам. Хочу быть свободным. И очень надеюсь, что также будут жить мои дети и внуки. А когда таких станет большинство, вот тогда и страна станет свободной.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»