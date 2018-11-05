В Ханты-Мансийском округе России рухнул автомобильный мост

Это уже третий рухнувший за последний месяц мост в России. Ранее обрушение моста произошло в Амурской области, а до этого обрушился пролет железнодорожной части Керченского моста.

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского округа России рухнул мост. В результате происшествия два человека погибли, еще семеро пострадали, сообщает «ТАСС».

Мост обрушился во время ремонтных работ, когда на нем находились грузовик «КамАЗ» и подъемный кран.

«Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и «КамАЗ», – рассказал собеседник агентства.

Жертвы – сотрудники ремонтной организации.

Ранее, 9 октября, в Амурской области РФ обрушился автомобильный мост над Транссибирской магистралью. В результате пострадал один человек — водитель грузовика, проезжавшего по мосту, сообщило тогда «ТАСС».

Он был доставлен в больницу с открытым переломом ноги и ушибом грудной клетки. В Минздраве заявили, что состояние оценивается как «нормальное».

Судя по видеозаписи и фото инцидента, мост повредил грузовой поезд, стоящий на путях. Перед обрушением под мостом проехал еще один грузовой состав.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение ввести режим ЧС муниципального уровня. Также было решено демонтировать частично обрушившийся мост.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что обрушение могло произойти из-за проезда грузовика.

«По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженого большегрузного транспорта. На месте работают специалисты МЧС», — говорится в сообщении.

Движение по Транссибирской магистрали приостановлено.

4 октября часть железнодорожного Керченского моста из России в оккупированный Крым упала в море при монтаже конструкций.

«ТАСС»