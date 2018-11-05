Украинская церковь гарантировано получит томос на автокефлию, – Павленко

Соглашение подписанное президентом Украины Порошенко и Константинопольским патриархом Варфламеем гарантирует получение места в диптихе православных церквей.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко объяснил суть подписанного президентом Петром Порошенко на Фанаре договора с Вселенским патриархом Варфоломеем. По его словам, эксперт сказанным на брифинге в понедельник, это соглашение можно назвать «договором о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине», передает «Левый Берег».

Павленко так же рассказал, что в нем прямо говорится о создании независимой церкви, которой предоставляется Томос об автокефалии.

Государство со своей стороны обязалось содействовать этому процессу в пределах действующего законодательства.

«Вселенский патриархат будет в первую очередь содействовать связям этой церкви с вселенским православием, для чего, собственно, основывается миссия Вселенского патриархата – ставропигийное представительство – которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет своего рода посольством», – рассказал Павленко.

«О чем свидетельствует это соглашение? Все мифы и вбросы последнего времени фактом подписания этого соглашения отменяются. В первую очередь касаемо того, будет это независимая церковь или форма подчинения Вселенскому патриархату. Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой церкви, которая получит место в диптихе, то есть в порядке упоминания православных церквей, как независимая церковь», – заявил директор НИСИ.

В настоящее время порядок размещения Церквей в диптихе следующий:

1. Константинопольская.

2. Александрийская.

3. Антиохийская.

4. Иерусалимская.

5. Русская.

6. Сербская.

7. Румынская.

8. Болгарская.

9. Грузинская.

10. Кипрская.

11. Элладская.

12. Албанская.

13. Польская.

14. Чешских земель и Словакии.

Павленко добавил, что факт подписания договора между Порошенко и вселенским патриархом не противоречит законодательству Украины об отделении церкви от государства.

«Профильный закон Украины о свободе совести и религиозных организациях не просто дает право, а обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их законных интересов», – заявил директор НИСИ.

Он пообещал, что в этом можно будет убедиться после публикации текста договора.

«Левый Берег»