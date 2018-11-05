Украинская церковь гарантировано получит томос на автокефлию, – Павленко

Соглашение подписанное президентом Украины Порошенко и Константинопольским патриархом Варфламеем гарантирует получение места в диптихе православных церквей.
Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко объяснил суть подписанного президентом Петром Порошенко на Фанаре договора с Вселенским патриархом Варфоломеем. По его словам, эксперт сказанным на брифинге в понедельник, это соглашение можно назвать «договором о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине», передает «Левый Берег».
Павленко так же рассказал, что в нем прямо говорится о создании независимой церкви, которой предоставляется Томос об автокефалии.
Государство со своей стороны обязалось содействовать этому процессу в пределах действующего законодательства.
«Вселенский патриархат будет в первую очередь содействовать связям этой церкви с вселенским православием, для чего, собственно, основывается миссия Вселенского патриархата – ставропигийное представительство – которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет своего рода посольством», – рассказал Павленко.
«О чем свидетельствует это соглашение? Все мифы и вбросы последнего времени фактом подписания этого соглашения отменяются. В первую очередь касаемо того, будет это независимая церковь или форма подчинения Вселенскому патриархату. Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой церкви, которая получит место в диптихе, то есть в порядке упоминания православных церквей, как независимая церковь», – заявил директор НИСИ.
В настоящее время порядок размещения Церквей в диптихе следующий:
1. Константинопольская.
2. Александрийская.
3. Антиохийская.
4. Иерусалимская.
5. Русская.
6. Сербская.
7. Румынская.
8. Болгарская.
9. Грузинская.
10. Кипрская.
11. Элладская.
12. Албанская.
13. Польская.
14. Чешских земель и Словакии.
Павленко добавил, что факт подписания договора между Порошенко и вселенским патриархом не противоречит законодательству Украины об отделении церкви от государства.
«Профильный закон Украины о свободе совести и религиозных организациях не просто дает право, а обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их законных интересов», – заявил директор НИСИ.
Он пообещал, что в этом можно будет убедиться после публикации текста договора.