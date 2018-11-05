Россия превратила Крым в гигантскую военную базу

Милитаризация полуострова, за почти пять лет оккупации, не укладывается не в какие мыслимые рамки. Крым накачивают вооружением и военной техникой, так же размещают дополнительные воинские части.

Через четыре года после аннексии Крым превратился в гигантскую военную базу России, где количество российских военных возросло почти до 32 тысяч, а также в разы увеличилось количество военной техники и вооружения. Соответствующие данные представило в ООН Министерство иностранных дел Украины, сообщает «Укринформ».

Отмечается, что данные МИД и результаты исследования волонтеров украинской группы «InformNapalm» в течение 2014-2018 годов свидетельствуют о значительной милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Сообщается, что за четыре года полуостров превратился в «непотопляемый авианосец», гигантскую военную базу.

«Численность «зеленых человечков» возросла почти до 32 тысяч, количество самолетов – до 122-х, военных кораблей – до 71-го, зенитно-ракетных комплексов – до 16-ти, количество подводных лодок – до семи», – говорится в сообщении.

Налицо усиленная милитаризация оккупированного украинского полуострова, которая может свидетельствовать о подготовке России к большой войне.

Исследователи также не исключают, что в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие, не только в расконсервированном с 2016 года объекте «Феодосия-13», а и на российских военных кораблях.

«Укринформ»