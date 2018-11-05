Асимметричная игра на санкциях. Как Россия пытается породить хаос в украинской политике

Несколько дней все в украинском медиа-пространстве (и отчасти в российском тоже) стебутся и ерничают над санкциями Кремля против украинских политиков и предприятий.

Да, этот список – повод похохотать и вспомнить Петрова-Боширова. Хотя, справедливости ради, отметим, что он раз в 5-10 меньше, чем аналогичный украинский список против российских политиков и юрлиц (российские санкции против Украины: 322 персоны, 68 юрлиц; украинские против РФ: 1759 персоны, 786 юрлиц).

Но, вместе с тем, в нем просматриваются некоторые вполне прагматические политические и торговые устремления – отжать кое-что у украинских олигархов в Крыму и близких к Крыму регионах РФ, выкинуть с российского рынка и рынков стран СНГ украинских производителей лекарств, КРАЗы и много что еще. Просматривается и хитрая схема финансовой поддержки на выборах Медведчука и его политического контекста.

Несколько дней все в украинском медиа-пространстве (и отчасти в российском тоже) стебутся и ёрничают над санкциями… Опубліковано Andrew Okara Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Но, и это самое неприятное для украинского политического поля, кажется Кремль решил поиграть с Украиной в рефлексивную игру, что, в целом, характерно для гибридной войны.

Рефлексивное управление – это такая асимметричная игра, где последующие действия одного противника зависят от реакции другого. Где один игрок дает противнику заведомо ложные основания для принятия тем деструктивных решений. Люди, которые отвечают в АП РФ за украинское направление, хорошо знакомы с технологиями и методологией П.Г. Щедровицкого, В.А. Лефевра, В.Е. Лепского и других из сообщества «методологов». И вот теперь, насколько можно судить, они очень внимательно следят за полемикой в украинском информационном пространстве относительно той наживки, которая была заброшена в «политической» части санкционного списка.

А именно: вот смотрите, в списке нет Порошенко! Но есть Тимошенко! Понятно почему – потому что Кремль поддерживает Тимошенко и боится Порошенко! Или нет, наоборот: потому что Кремль поддерживает Порошенко и боится Тимошенко! А еще в списке нет Гриценко! Это потому что они его боятся, поэтому на него заведено в РФ два уголовных дела. Или наоборот – это они его так поддерживают, потому что считают меньшим злом. И т.д., и т.п.

В общем, чем больше в украинском информационном пространстве реакции от украинских политиков на «политическую» часть российского санкционного списка, тем сама российская акция может считаться эффективнее. И окажется, что слепленный как попало список из случайных (или неслучайных?) фамилий украинских политиков является фактором деструкции, регулируемого хаоса и рефлексивного управления в украинском политикуме. В этом случае следующий аналогичный шаг Кремля будет продуман гораздо тоньше, прицельнее и эффект от него будет вполне осязаемым.

В подобной ситуации единственный способ минимизировать или вообще – умножить на ноль действенность «политической» части российского санкционного списка – игнорировать в публичном пространстве логику его составления и прекратить конспирологические разборки.

А способ увеличить воздействие российского списка – продолжить публичные черные пиар-компании против Порошенко, Гриценко, Тимошенко и даже Медведчука.

Но Кремль создал для украинских политиков слишком яркий, вкусный, осязаемый соблазн – потрепать друг друга за холки, потаскать за шкирку, покусать, поколоть, постебать, поподкалывать. Хватит ли у них воли, мужества, самоограничения, выдержки не воспользоваться таким поводом и игнорировать угощение политтехнологов «північного сусіда»? Разумеется, вопрос риторический.

Андрей Окара, Facebook